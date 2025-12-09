台灣每天2到3億被詐走！他怒批：政府為何不能積極打詐？

立法委員洪孟楷展開為期三天的新加坡國會出訪行程，目的是實地了解新加坡推動「鞭刑打詐」的執行方式與預期成效。他表示，新加坡以鞭刑打擊詐騙展現強力執法決心，值得台灣研究借鏡，並反思政府能為詐騙受害家庭多做些什麼。

立法委員洪孟楷。（圖／洪孟楷臉書）

洪孟楷在臉書發文指出，詐騙案件絕非冰冷的統計數字，背後往往是家庭支離破碎、退休金消失殆盡，甚至有受害者走上絕路。他質疑，既然後果如此沉重，為何不能更積極對付詐騙。他認為執政者的責任就是保護國人、提出更有效的打詐方法，但當別國有值得研究的做法時，綠營側翼第一時間不是討論而是急著洗地、帶風向。

調查局查扣太子集團相關物證。（圖／資料照）

對於政府宣稱數據變好，洪孟楷直言現況仍是每天有2到3億元被詐走，無法理解政府如何還能視若無睹。他批評在執政黨眼中，加害者的人權永遠比被害者重要，台灣反詐停滯不前是因為政府缺乏決心。他強調自己的要求很簡單，就是窮盡一切辦法用最強硬態度把詐騙集團趕出台灣，因為任何一起詐騙事件都是國恥。

洪孟楷表示，此次前往新加坡就是要第一線了解他們推動鞭刑打詐的思考與實際執行方式，強調「他山之石，可以攻錯」，別人的優點要學、別人走過的彎路不必重走，這才是真正讓國家前進的態度。他再次質疑，不要再扯加害者的人權，先告訴他被害者的保護在哪裡。

針對有人調侃立法院自己立法通過就好，洪孟楷反駁，行政院如果不提出版本，立法院即使通過法案卻又「三讀後不執行」，財劃法、警察人事、軍人加薪不都如此。他認為法案通過不執行是民主國家最荒謬的事，因此如果政府繼續無視人民心聲，他才提出要更大的民意——公投——來逼政府正視問題。洪孟楷表示，在走到那一步之前，會把所有研究、所有資料都準備好，讓更多民眾了解、凝聚共識。

