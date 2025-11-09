台灣每年丟500億藥品 占健保3成！醫師曝改革首要目標

國內醫療環境惡化，衛福部研擬健保補充保費改革，卻引發強烈民怨。（圖／東森新聞）





國內醫療環境惡化，衛福部研擬健保補充保費改革，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，引發強烈民怨，讓政策急喊卡。對此，醫師蘇一峰透露，台灣健保有3成花在藥品上，每年都會丟掉4、5百億的藥物，認為改革「浪費」是首要目標。

蘇一峰在臉書發文，指出台灣健保有3成花在藥品上，健保總額裡增加最快速的就是藥品支出，血汗醫事人員，健保總額給付的診療費用其實沒增加太多，每年丟掉的藥物有4、5百億，疊起來有5座101大樓這麼高，認為「改革浪費是首要目標，再搭配增加醫療的總額，使用者付費增加！」

蘇一峰並指出，有人聲稱要先解決依親使用健保的問題，但依照現行法令，陸配必須先取得身分證後，才能申請「70歲」以上父母來台定居，定居半年以上才能申請健保，且每年只有60個申請名額限制，另根據衛福部報告，陸配加上依親相關的醫療收支平衡，並沒有負字，他身為醫師在醫院看到的是，99%濫用健保的都是本土台灣人。

此外，蘇一峰指出，衛福部拋出新政策，未來在急診室設置「急診專區病床」，把原本急診留院觀察的床位，部分變成正式住院床位，他認為這有好也有壞，好處是住院床位變多了，不過壞處就是，因為是在急診不是專科病房，病情複雜的個案還是住院比較適合。

