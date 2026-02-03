台灣每年揪出700名聽損兒 爸媽注意！孩子出現3症狀快就醫

記者蔣季容／台北報導

全球每千名新生兒，大約有3至5名有先天性聽力損失。衛福部國健署今（3）日表示，自101年起全面補助本國籍新生兒聽力篩檢，篩檢覆蓋率將近99%，居全球領先之列，每年可及早發現700多名先天性聽力損失兒童。國健署呼籲家長務必讓新生兒接受聽力篩檢，若發現異常應掌握「1316原則」，及早確診、介入療育，幫助孩子順利發展語言與學習能力。

台灣新生兒聽力篩檢領先全球！覆蓋率近99%

國健署指出，全球每千名新生兒，大約有3至5名有先天性聽力損失。依據世界衛生組織2024年發布的新生兒篩檢實施指引，全球只有1/3左右國家全面提供新生兒聽力篩檢，我國篩檢覆蓋率自全面推動以來，長期維持在9成以上，近年已接近99%，居全球領先之列。

•112年：新生兒聽力篩檢共13萬4082人，篩檢率達98.9%，共發現786位聽力損失兒童。

•113年：新生兒聽力篩檢共13萬3137人，篩檢率達98.9%，共發現779位聽力損失兒童。

掌握「1316」黃金期

國健署說，為及早發現先天性聽力損失與及早進行聽語療育，以把握語言發展關鍵期，讓聽力損失兒童（簡稱聽損兒）不錯失學習成長的關鍵，國民健康署積極推廣「1316原則」，呼籲家長配合醫療團隊落實以下時程：

1、出生「1」個月內篩檢：新生兒出生後應儘快（最好於住院期間、出生72小時內）完成聽力篩檢，勿因為購買商業保險而延後篩檢。

2、出生「3」個月內確診：若篩檢未通過，應於新生兒出生後3個月內完成確診檢查，確認聽力損失程度。

3、確診後「1」個月內選配輔具：確診後1個月內，依醫療專業評估選配適合的助聽器或人工電子耳等輔具。

4、出生「6」個月內接受聽覺語言早期療育（簡稱聽語療育）：於6個月大前開始接受聽語療育，幫助孩子建立聽覺語言能力。若能在6個月大前介入療育，孩子的語言發展及社會互動能力將可大幅提升，甚至能與同儕同步學習。

觀察居家行為 3現象快就醫

有一部分的聽力損失並無法在新生兒階段發現，國健署長沈靜芬提醒，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應善用政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務，以及6次兒童發展篩檢服務，按時帶孩子接受服務；若兒童經醫師發現有對聲音反應之異常，或語言發展遲緩情形，可進一步轉介。

沈靜芬提及，家長平日也可利用《兒童健康手冊》中的「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」持續觀察，若孩子出現說話不清楚、語言發展遲緩或對呼喚反應遲鈍等徵兆，應儘速就醫，以排除遲發性聽力損失的可能性。

國健署強調，目前全台約有260餘家醫療院所提供「新生兒聽力篩檢服務」，並有超過60家醫院提供確診服務。國健署將持續與各醫療機構合作，提供全面的後續療育轉介，讓每個新生命都能掌握新「聲」，擁有健康發展的每一步。

