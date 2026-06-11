台灣每年近3萬人因菸喪命！醫籲：善用戒菸補助提高成功率

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吸菸危害健康已是公認事實，但不少民眾仍誤信電子煙或加熱菸較為安全，甚至視為戒菸替代品。隨著《菸害防制法》修正上路及戒菸資源日趨完善，有戒菸意願的民眾應善用戒菸門診及相關補助資源，提高戒菸成功率。

新興菸品產生的氣霧中仍可能含有甲醛、乙醛等有害物質，對心肺功能及整體健康依然具有威脅。（示意圖／中天新聞）

台南市立安南醫院社區醫學部部長蔡忠紘指出，新興菸品產生的氣霧中仍可能含有甲醛、乙醛等有害物質，對心肺功能及整體健康依然具有威脅，並非真正的減害產品。他強調，民眾不應因商業宣傳而誤信「新興菸品較安全」的說法，菸害型態雖已從傳統紙菸延伸至電子煙與加熱菸，但危害本質並未改變。

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根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年超過800萬人死於菸害，其中700多萬人因直接使用菸草失去生命，另有約120萬名非吸菸者因長期暴露於二手菸而受害。蔡忠紘部長指出，台灣平均每年亦有近3萬人死於與吸菸相關疾病，顯示菸害問題已非個人習慣，而是重要的公共健康議題。

在法規層面，《菸害防制法》自2023年3月22日修正施行後，進一步擴大禁菸場所範圍，涵蓋學校、幼兒園、托嬰中心、醫療機構、政府機關、圖書館、博物館、車站、旅館、商場、餐飲場所，以及3人以上共用室內工作場所等，大多數室內公共場所均已全面禁菸。

安南醫院社區醫學部部長蔡忠紘於戒菸門診提供個別化戒菸諮詢與治療建議，協助民眾遠離菸害、提升戒菸成功率。（圖／安南醫院）

WHO近年持續關注菸草及尼古丁產品對青少年族群的影響。英國正推動「無菸世代」政策，希望從源頭減少年輕人接觸菸品的機會；其他國家則透過擴大禁菸區、加強警示標示及限制新型菸品等方式，降低吸菸率及二手菸危害，打造無菸環境已成為全球共同努力的目標。

蔡忠紘部長呼籲，維護無菸生活可從日常做起，包括不在禁菸場所吸菸、不使用電子煙等新興菸品，並主動保護兒童及家人遠離菸害。他並說明，目前在門診、住院、急診或社區藥局，民眾皆可獲得專業戒菸服務與諮詢，政府亦提供戒菸藥物治療補助，協助減輕經濟負擔。

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

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