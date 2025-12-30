台灣每3分48秒就有1人罹癌 肺癌連續3年居癌症之首

癌症已連續43年成為國人十大死因之首，每年奪走5萬多條人命，衛福部國健署公布最新癌症登記報告，2023年共有13萬8000多人新增診斷為癌症，比前一年增加7000多人，其中肺癌已連續3年為新發生癌症人數第一位，有1.9萬多人，其次為大腸癌、女性乳癌、肝癌及男性攝護腺癌等，前5大癌症發生人數排序與前一年相同。

國健署長沈靜芬說明，「這兩年我們推出了肺癌LDCT的篩檢，其實也會把一些潛在的個案診斷出來。」

隨著罹癌人數增加，相當於每3分48秒就有1人罹患癌症，癌症時鐘也比前一年快轉了14秒。

沈靜芬指出，「大腸癌其實是我們排名第2名的癌症，可是大腸癌就跟我們的飲食習慣有很大的關係，如果你沒有攝取足夠的膳食纖維，其實就是大腸癌風險比較高的因素。」

國健署呼籲民眾，除了健康飲食，保持規律運動也要定期篩檢，因為癌症初期多半沒有明顯症狀，很容易被忽略，目前除了擴大補助口腔癌、大腸癌、肺癌等5項癌症篩檢，明（2026）年起還新增每人終身一次胃癌篩檢，希望民眾透過篩檢服務及早發現癌前病變，也降低罹癌後死亡的風險。



