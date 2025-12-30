台灣每3分48秒1人罹癌 肺癌連3年居首

衛福部國民健康署今天(30日)公布最新(民國)112年癌症登記報告，新發生癌症人數突破13.8萬人，平均每3分48秒就有1人罹癌，較111年平均每4分2秒就有1人罹癌，「癌症時鐘」又加快，其中肺癌已連續第3年高居發生人數首位。國健署提醒，癌症初期多無明顯症狀，唯有透過定期篩檢，才能及早發現、降低死亡率，呼籲符合資格民眾善用五項公費癌症篩檢資源。

根據國健署分析112年癌症登記資料顯示，112年全國新發癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人。

以年齡層觀察，112年新發癌症患者中，50歲以上占約84%，其中以60至69歲、70至79歲增幅最明顯。癌症診斷的年齡中位數由64歲延後至65歲，顯示人口老化對癌症負擔的影響持續加深。

在整體指標上，112年癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前一年增加約8人；男性與女性發生率比維持在1.1比1。整體癌症發生率呈現上下震盪，但癌症死亡率長期趨勢仍持續下降。

若以癌別來看，肺癌為發生人數第1名，其次為大腸癌，兩者新發個案數均約1萬9千多人；女性乳癌排名第3，約1萬7千多人。與111年相比，肺癌已連續第3年居首，其餘排序大致相同，僅皮膚癌與胃癌名次互換。在標準化發生率趨勢上，乳癌、肝癌與口腔癌呈下降，胃癌持平，其餘多數癌別仍呈上升趨勢。

進一步區分性別，112年男性新發癌症71,244人，標準化發生率為每10萬人口350.8人；女性為66,807人，發生率每10萬人口318.9人。男性癌症排序與前一年相同，其中大腸癌標準化發生率已連續14年居男性首位，而口腔癌、肝癌與胃癌的發生率則持續下降。

女性方面，乳癌已蟬聯21年發生率第1名，112年雖出現些微下降，仍是最主要癌別；此外，肝癌與子宮頸癌發生率也呈下降趨勢，而子宮頸癌在112年名次下降至第10名。

針對112年肺癌新診斷個案數與發生率較111年持續上升，國健署署長沈靜芬表示，這不僅是台灣現象，依世界衛生組織（WHO）癌症研究中心資料顯示，肺癌在全球多數國家皆居發生率首位，與人口老化、空氣污染及吸菸等因素密切相關。

她表示，近兩年推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，也讓部分潛在個案被提早診斷，政府關注的不只是確診人數增加，更重視是否能及早發現早期癌症。沈靜芬：『(原音)其實我們也會更在意的就是我們診斷出來到底是早期的癌症或者是晚期的癌症，以及它的一個標準化死亡率，是不是有穩定的一個狀況，所以我們希望能夠診斷出比較早期的癌症，讓他們能夠盡早診斷，而且接受治療，這樣對他整體的存活率跟癒後是有幫助的。』

對於「癌症時鐘」加快，沈靜芬強調，癌症成因多元，除老化與環境因素外，肥胖與不良生活型態也是重要風險，呼籲民眾持續透過篩檢、戒菸與健康生活管理，降低癌症發生與過早死亡風險。(編輯:王志心)