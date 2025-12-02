台灣每4人有1人失眠！年輕人也失眠 醫曝2大慢性睡不飽風險





【NOW健康 林郁敏／台北報導】根據健保署資料顯示，台灣每年安眠藥處方數量持續攀升，已有數百萬人次倚賴藥物入眠。令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人，越來越多年輕族群因為工作壓力、長時間使用3C產品與生活作息紊亂，成為失眠的主要患者。許多人從「偶爾吃」變成「天天吃」，卻不知道長期依賴傳統安眠藥物，可能導致白天嗜睡、注意力下降，甚至提高跌倒、記憶力衰退與失智風險。



每4位成年人就有1人有失眠困擾 且盛行率持續上升中



三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育接受訪問時指出，每年約有5%到10%的人有慢性失眠的困擾，並根據國健署2019年的報告，台灣成年人失眠盛行率高達23.5%，相當於每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中。現代人失眠的原因相當多元，從長時間使用3C產品、晚睡、壓力大到焦慮情緒，都可能導致入睡困難或睡眠中斷。這些因素交互影響，使原本偶發性的睡不好，逐漸演變成慢性失眠。

陳田育醫師指出，失眠不只是精神上的問題，更像是大腦的功能失調，進而引發全身性健康的警訊。長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。睡眠是身體修復的黃金時段，長期缺乏高品質睡眠，不僅免疫力下降，也容易引發焦慮、憂鬱等情緒困擾，形成惡性循環。



睡眠少於6小時影響注意力、記憶力 提高職場意外風險



在2023年澳洲研究指出，每天睡眠4到5小時的人，隔天醒來後的反應力相當於酒駕，血液中酒精濃度（BAC）達到0.05% 。當睡眠時間少於6小時，注意力、記憶力與反應速度都會顯著下降，不僅影響工作表現，甚至提高職場意外風險。「很多人以為失眠只是晚上睡不好，但事實上，白天的表現、健康與人際關係都會受到牽連。」



慢性失眠常見的原因包括醒覺度過高、晝夜節律失調等。除了中高齡者外，科技業、金融業、醫護人員與輪班族，都是醫師門診中最常見的高風險群。



其中，「報復性熬夜／睡眠拖延」（Revenge Bedtime Procrastination）是現代年輕族群常見的現象。白天被工作、責任與壓力占滿，晚上便以犧牲睡眠來換取短暫的自由時光。然而，這樣的補償行為反而讓大腦持續處於亢奮狀態，越想放鬆反而越難入睡，長期下來演變成慢性失眠。



3至4成患者長期依賴安眠藥 卻未真正改善睡眠問題



在臨床觀察中，陳田育醫師指出，約有3至4成的失眠患者屬於長期用藥者，「這些人通常一開始只是偶爾吃，後來變成每天都要靠藥入睡。即便如此，他們的睡眠品質往往仍不穩定，早上還可能感到昏沉、注意力不集中，這些都是藥物副作用的表現。」



陳田育醫師提醒，傳統安眠藥如苯二氮平類（BZD）或非苯二氮平類（Z-drug），主要透過抑制中樞神經誘導眠，因此容易產生嗜睡、記憶混亂與成癮風險，這類得藥物屬於受管制的 ，需經由醫師評估後開立。近年有較新的藥物如食慾素受體拮抗劑（DORA），則是透過阻斷腦內維持清醒的訊號，幫助大腦自然關機，入睡過程更接近生理節奏，不影響隔天清醒與認知功能。



U型睡眠：睡太多、睡太少 都與健康風險上升有關



陳田育醫師指出，理想的睡眠時間並非「越多越好」，而是呈現U型關係，睡眠時間過短或過長，都與健康風險上升有關。研究發現，每晚睡眠少於6小時或超過9小時者，罹患心血管疾病、糖尿病、肥胖及認知退化的風險明顯增加。



對於年長者而言，過長的睡眠時間往往不是「休息夠了」，而是身體代謝與神經調控功能出現異常的警訊。許多長輩因長期服用各種藥物，或白天活動量減少，導致「睡太久但越睡越疲倦」的現象。這種情況不僅會降低日間警覺力，還可能影響血液循環、肌肉張力與腦部清醒度，增加跌倒與失智的風險。



安眠藥應搭配睡眠衛教與生活調整 有機會逐步減藥或停藥



面對安眠藥的迷思，陳田育醫師表示：「民眾最常誤以為一吃就會成癮，不吃就睡不著、越吃越重。」，但若經由醫師評估、短期使用，是安全且有效的。醫師會根據病情選擇適合的藥物，並定期追蹤找出失眠核心問題，搭配睡眠衛教與生活調整，許多人可以逐步減藥、甚至停藥。改善失眠不應只靠藥物，許多慢性失眠的民眾，還需從生活習慣著手透過固定作息、避免在床上滑手機、避免睡前喝酒或吃宵夜、睡前放鬆與深呼吸，都是有效的助眠策略。



每日建議睡眠時間為6到8小時，不可過短也不宜過長。失眠不是小問題，也不只是晚上睡不著的事。它是一個會牽動整體健康、情緒與生活品質的警訊。早期發現、正確治療、調整生活習慣，才是讓身體重新學會睡覺的關鍵。



# 首圖來源／Freepik



