台灣每5人就有1人鼻竇炎！醫：洗鼻、多喝水可有效預防

慢性鼻竇炎是台灣人常見卻容易被忽略的健康問題。研究顯示每5個台灣人中就有1人曾經歷或正受鼻竇炎所苦，當鼻竇開口長期阻塞、發炎，就會演變成慢性鼻竇炎。

（示意圖／Pexels）

桃園耳鼻喉科空軍醫師王曜表示，維持鼻部衛生是預防關鍵，建議使用生理食鹽水洗鼻，溫和沖洗鼻腔，同時保持鼻黏膜濕潤，避免過度刺激。此外，改善室內空氣品質也相當重要，由於冬季民眾常待在室內，空氣品質更需特別留意。

王曜建議，可使用空氣清淨機過濾空氣中的污染物和過敏原如PM2.5，降低鼻腔發炎因子；每天適度開窗通風，讓室內外空氣流通，避免污染物滯留；並保持濕度適中，避免空氣過度乾燥，可使用加濕器協助保持鼻黏膜濕潤和自我清潔功能。

過敏反應會導致鼻腔黏膜腫脹，是慢性鼻竇炎發作的常見導火線。王曜指出，民眾應找出過敏原並避開，如花粉、塵蟎、寵物皮屑等，若過敏狀況長期未改善，建議諮詢醫師進行過敏原測試，才能更精準採取避免接觸措施。

王曜強調，保持充足水分攝取是最簡單有效的預防方法，足夠水分有助於全身黏膜保持濕潤，包括鼻黏膜。鼻黏膜若乾燥，容易產生刺激、疼痛，甚至影響鼻竇正常排水功能，多喝水就是保持鼻腔濕潤最簡單又零負擔的方法。王曜醫師提醒，若懷疑自己已有慢性鼻竇炎症狀，應儘速諮詢耳鼻喉科醫師。

