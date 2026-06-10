台灣毒駕事件頻傳！律師點出5大悲慘法律代價

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台灣毒駕事件頻傳，律師整理出5點悲慘法律代價。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 國內毒駕事件頻傳，並且造成多起嚴重傷亡，各縣市警方透過加強取締並實施預防性羈押進行打擊，而律師蘇家宏也點出，毒駕並非做完筆錄就回家，整理出5個悲慘法律代價，包括公布照片連累家人、面對天價賠償責任、失去自由等。

律師蘇家宏整理出毒駕後將面臨的法律代價：

1.瞬間沒自由！毒駕不只是做完筆錄就回家

現在毒駕（刑法第185條之3）已被納入刑事訴訟法第101條之1「預防性羈押」的適用範圍。若檢察官認為嫌疑重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，就可以直接向法院聲請羈押；一旦法院裁定羈押，在判刑確定前，毒駕就要到看守所裡失去自由。

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2.這不是輕罪！撞死人，最重面臨無期徒刑

依《刑法》第185條之3，毒駕即使沒有撞到人，只要尿液或血液中的毒品、麻醉藥品或其代謝物達行政院公告濃度，或有其他情事足認不能安全駕駛，就構成犯罪。若因而致人於死，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。若曾有酒駕、毒駕等前案，經有罪判決或緩起訴確定後，10年內再犯並致人於死，最重可處無期徒刑。

3. 傾家蕩產！毒駕將面對天價賠償責任

毒駕撞壞別人的車、奪走別人的健康甚至生命時，除了刑事責任，還必須面臨龐大的民事賠償，包括醫療費、喪葬費、精神慰撫金、扶養費、修車費、看護費、勞動能力減損等。

4.終身不得開車！失去移動的自由與便利

只要被查獲毒駕，不論有沒有造成車禍，都會面臨高額罰鍰、車輛當場移置保管，以及吊扣或吊銷駕照的處分。如果毒駕肇事不幸導致他人重傷或死亡，監理機關會依法「終身吊銷駕照」且「終身不得再考領」。

5. 社會性死亡！累犯者姓名、照片全公開

依道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內第2次以上違反相關酒駕、毒駕或拒測規定的累犯者，公路主管機關得直接公布其姓名、照片及違法事實。毒駕者不僅要面臨法律制裁、名譽重傷，更可能因此失去工作、朋友的信任與社會信用，連帶讓無辜的家人、父母、孩子共同承受外界壓力。

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