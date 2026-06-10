台灣毒駕事件頻傳！律師點出5大悲慘法律代價
[Newtalk新聞] 國內毒駕事件頻傳，並且造成多起嚴重傷亡，各縣市警方透過加強取締並實施預防性羈押進行打擊，而律師蘇家宏也點出，毒駕並非做完筆錄就回家，整理出5個悲慘法律代價，包括公布照片連累家人、面對天價賠償責任、失去自由等。
律師蘇家宏整理出毒駕後將面臨的法律代價：
1.瞬間沒自由！毒駕不只是做完筆錄就回家
現在毒駕（刑法第185條之3）已被納入刑事訴訟法第101條之1「預防性羈押」的適用範圍。若檢察官認為嫌疑重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，就可以直接向法院聲請羈押；一旦法院裁定羈押，在判刑確定前，毒駕就要到看守所裡失去自由。
2.這不是輕罪！撞死人，最重面臨無期徒刑
依《刑法》第185條之3，毒駕即使沒有撞到人，只要尿液或血液中的毒品、麻醉藥品或其代謝物達行政院公告濃度，或有其他情事足認不能安全駕駛，就構成犯罪。若因而致人於死，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。若曾有酒駕、毒駕等前案，經有罪判決或緩起訴確定後，10年內再犯並致人於死，最重可處無期徒刑。
3. 傾家蕩產！毒駕將面對天價賠償責任
毒駕撞壞別人的車、奪走別人的健康甚至生命時，除了刑事責任，還必須面臨龐大的民事賠償，包括醫療費、喪葬費、精神慰撫金、扶養費、修車費、看護費、勞動能力減損等。
4.終身不得開車！失去移動的自由與便利
只要被查獲毒駕，不論有沒有造成車禍，都會面臨高額罰鍰、車輛當場移置保管，以及吊扣或吊銷駕照的處分。如果毒駕肇事不幸導致他人重傷或死亡，監理機關會依法「終身吊銷駕照」且「終身不得再考領」。
5. 社會性死亡！累犯者姓名、照片全公開
依道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內第2次以上違反相關酒駕、毒駕或拒測規定的累犯者，公路主管機關得直接公布其姓名、照片及違法事實。毒駕者不僅要面臨法律制裁、名譽重傷，更可能因此失去工作、朋友的信任與社會信用，連帶讓無辜的家人、父母、孩子共同承受外界壓力。
更多Newtalk新聞報導
毒駕輾斷警所長腿「無保請回」引眾怒！高院撤銷裁定
保險業務員揪團假車禍、真詐保！靠PRP療程狠削200萬 23人遭起訴
其他人也在看
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%。受惠母親節送禮需求帶動，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫，推升單月營收穩健成長。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
Faker入選《時代》百大體育人物！獲封「有史以來最偉大電競選手」
自 2004 年起，美國《時代（Time）》雜誌每年總會固定進行評選，選出該年度對世界最具影響力的 100 個人。今年開始《時代雜誌》也針對體育界另開榜單，評選引領全球體育產業的 100 人，而《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 也成功入選，與足球巨星梅西、棒球巨星大谷翔平、NBA 球星 LeBron James 等人一起榮獲榜單肯定。
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
《英雄聯盟》選手生涯最長不是Faker？前10名出爐...台灣Maple也入榜
轉眼間，《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年了，這些年間絕大多數的選手都宛如煙火、流星一樣轉瞬即逝，不過卻也有那些總是屹立在賽場之上的選手。最近官方就針對《英雄聯盟》職業選手調查資歷，結果全球資歷最深的選手竟然不是出道 4808 天的傳奇選手 Faker，他在 2013 年時拿下生涯首座《英雄聯盟》世界冠軍的隊友 Impact 成為目前唯一「5000 天俱樂部」成員，已經出道 5181 天了。
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。