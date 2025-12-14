台灣比日本更適合定居？網紅列「4原因」直言：生活版的日本是另一回事

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

不少台灣人嚮往日本文化與生活氛圍，甚至幻想能在日本定居，但實際收活真的如想像美好嗎？網紅「G老闆編哥」在臉書分享自身經驗，直言在日本生活並不如旅遊時那般完美，無論飲食、氣候還是文化，都讓他難以適應，也因此更確定自己適合留在台灣。

日本是許多台灣人心中旅遊首選。（示意圖／unsplash）

G老闆編哥在臉書粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」發文表示，因工作關係，近2年幾乎每個月都飛往日本東京，原本抱著體驗心態，若各方面適應良好，也不排除搬到日本長住。然而，長時間實際生活後，卻發現與想像落差甚大，讓他直呼「旅遊跟長住，真的完全不一樣！」

廣告 廣告

他也點出不想定居日本的4大原因。首先是「飲食口味」，他認為日本料理普遍偏鹹、醃製食品多，偶爾吃還能接受，但天天吃實在難以負荷，加上餐點變化相對少，每次待滿一周左右，就開始強烈想念台灣味，甚至出現「想回家吃飯的衝動」。

第二個是「花粉季過敏問題」，只要遇上花粉季節，他的鼻子就嚴重不適，所以外出幾乎得全程戴口罩，他坦言旅遊時可以忍受，但如果長住，恐怕身體難以負荷。

第三點是「日本冬天過於乾燥」，與台灣濕冷的氣候不同，日本屬於乾冷型態，皮膚、喉嚨與鼻子都容易感到乾燥，即便開暖氣也讓人覺得悶熱不適，讓他直言若長住，冬天恐怕會相當難熬。

最後則是「文化難以融入」。G老闆編哥指出，日本社會重視禮節與流程，無論購物或互動都相當正式；相較之下，台灣氛圍更隨性、有人情味，讓他有感而發，「有些文化不是好不好，而是合不合」。

綜合上述原因，G老闆編哥表示，親身體驗後才真正明白，「旅遊時的日本是天堂，但生活在日本卻是另一回事」，不論身在何處，最適合自己的地方，終究還是台灣。

貼文曝光後，也引發網友熱烈回應，不少人認同他的看法，紛紛留言表示「能在台灣出生長大真的很幸運」、「日本適合旅遊，不一定適合生活」、「曾經也想過移居日本，但激情退去後，還是覺得台灣最自在」。



更多FTNN新聞網報導

日本店家吹台灣用語風 「俗擱有力」標語專吸台客！網笑：不買怎行

小心犯大忌！日本作家示警吃拉麵絕不能做「這件事」 老闆可能當場開罵

赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」 推播即時災害資訊、支援繁中

