（圖／本報系資料照）

賴清德總統曾說「中華民國憲法是災難」，現在看起來，《中華民國憲法》真的有難了，但亂源的始作俑者是賴總統。立法院三讀通過的《財劃法》，閣揆卓榮泰在覆議失敗後，高調嗆「不副署、不執行」、嗆在野「倒閣」，不把《中華民國憲法》放在眼裡，才是民主災難！台灣民主化30年，好多匪夷所思的新名詞現在才出現，以前聽都沒聽過，為什麼？

就像賴總統說「中華民國憲法是災難」，最近又喊「在野獨裁」，舉世民主國家聞所未聞，在野黨沒有行政權，要如何「獨裁」？賴總統又力挺5位大法官違反《憲法訴訟法》的裁判，反倒是獨攬行政權、司法權，完全不甩有民意基礎的立法院，為所欲為、倒行逆施。「獨裁」、「違憲」之說，是做賊的喊抓賊！

賴總統施政才一年半，還在狀況外，比如說：大罷免「31+1：0」被完封敗；大張旗鼓的「國家十講」，結果才到第四講就講不下去，喊停的還是政治盟友曹興誠；這個整天喊「窒礙難行」的政府哭窮沒錢買衛生紙，卻有錢買上兆元的軍火；「民主不是表決贏就可以，不是喔」、五權分立變成五權對立、對著幹，真的是把《中華民國憲法》玩到掛、玩到死，還不想收手。

民進黨從黨外起家，對於台灣民主化有貢獻，但是「毀憲之惡」如果要誆台灣人民的民主智商，那就是走回威權專制的老路了。蔡英文把民主大道的駕駛權交出來短短一年半，現在只讓人覺得「謙卑謙卑再謙卑」的說法，好好笑喔！（作者為資深媒體人）