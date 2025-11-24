台灣民主的破壞者？民進黨：鄭麗文敵我不分 淪統戰幫兇

民進黨發言人韓瑩。（資料照片） 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（24）日謁陵兩蔣時，稱民進黨是台灣民主的破壞者。對此，民進黨發言人韓瑩回應表示，鄭麗文日前稱普丁不是獨裁者的荒謬言論，造成國際笑話，台灣社會仍記憶猶新。鄭麗文先是歌頌獨裁者、戰爭侵略者，之後又唱和中共、悼念共諜吳石，敵我不分，淪統戰幫兇。

韓瑩強調，對於一個認為普丁不是獨裁者、屢屢與自由民主唱反調的人而言，似乎不適合與其討論民主這件事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文嗆賴清德「勿消費國家英雄」民進黨：祭悼共諜心虛不願認錯

賴清德暗嗆追思共諜 鄭麗文反擊：總統別老是在內部製造敵人