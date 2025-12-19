台灣民意基金會民調》停砍年金壞消息？近半國人不挺 軍公教、退休族態度曝光

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會上周三讀通過攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，逐年調降1.5%的所得替代率回朔至2023年的水準，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。針對停砍公教年金修法，《台灣民意基金會》民調顯示，有近5成民眾不贊成，高於贊成者，民調分析，這對力促修法的藍白兩黨來說，是一個壞消息。

根據《台灣民意基金會》最新民調，針對「停砍公教年金三讀通過，結束蔡英文時代的年金改革。」，有47.6%（19.7%不太贊成、27.9%一點也不贊成）的民眾表示不贊成，35.7%贊成（13.5%非常贊成、22%還算贊成），另有10%沒意見，6.8%不知道。不贊成者比贊成者高出12.2個百分點。民調指出，該數據反映出清楚的訊息，即多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到2024年1月1日，中止前總統蔡英文時代的年金改革。

（台灣民意基金會提供）

經交叉分析，從年齡層看，除了20-24歲外（4成6贊成、2成9不贊成），其他年齡層皆呈現多數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。教育背景方面，每種教育類別皆呈現明顯多數或過半數不贊成立法院修法停砍公教年金。第三，從職業背景看，除農民與學生外，其他各行各業皆呈現多數反對停砍公教年金修法，值得注意的是，軍公教人員對此並無共識，甚至不贊成者略居多數，（4成1贊成、4成4不贊成）。

藍白皆主張停砍年金 支持者未有高度共識

此次在野的國民黨、民眾黨主張中在「停砍公教年金」上達成共識，而從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者對此次修法，看法可謂南轅北轍；另值得討論的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。具體來看，民進黨支持者，1成5贊成、7成4不贊成；國民黨支持者，5成8贊成、3成不贊成；民眾黨支持者，5成3贊成，3成2不贊成；中性選民，3成9贊成、2成8不贊成。

財團法人台灣民意基金會今（19）日早上發表「立法院修法停砍公教年金的民意反應」即時民調。這是本會2025年12月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15-17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話70%、手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

