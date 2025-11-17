台灣民意基金會民調》公投綁大選「反對者再創新低」 游盈隆批綠：站在民意對立面

​2026大選倒數一年，藍綠白積極備戰的同時，由在野黨發推、主張的「恢復公投綁大選」議題也受到關注；《台灣民意基金會》公布最新民調顯示，全台灣20歲以上的成年人當中，有20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見，3.6%不知道。換句話說，超過5成8站在在野黨這一邊，贊成恢復公投綁大選制度。

在野黨推動恢復公投綁大選的民意反應。（台灣民意基金會提供）

負責分析民調的台灣民意基金會董事長游盈隆指出，跟去（2024）年12月的調查結果相比，國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，仍是一面倒支持恢復「公投綁大選」；雖然贊成的民眾略減1.2個百分點，但不贊成也同樣減少3.5個百分點，讓贊成者比不贊成者多了30個百分點。

值得一提的是，相關調查自2022年10月以來，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，穩定處於壓倒性多數的位置，反倒是不贊成者持續下滑，最新數字的2成8也是史上最低。

游盈隆表示，無論從年齡層還是教育背景，甚至是職業背景以及傳統地緣政治觀點，都呈現多數或一面倒贊成恢復公投綁大選，僅有政黨傾向出現些微差異；其中民進黨支持者3成9贊成、5成不贊成，國民黨支持者7成2贊成、1成7不贊成，民眾黨支持者8成2贊成、1成4不贊成，中性選民則是5成6贊成，2成2不贊成。

對此游盈隆指出，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。然而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。游盈隆感慨，這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。



國人對恢復公投綁大選最近三次的態度比較。（台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

