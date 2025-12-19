台灣民意基金會民調》卓榮泰不副署法案「42.8%不支持」 游盈隆：罷免後風暴再現

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注；《台灣民意基金會》最新民調針對「閣揆拒絕副署法案」一事做出調查，發現全台20歲以上民眾當中，有39.2%表態支持，42.8%不支持，另外9.1%沒意見，8.9%不知道。

民調數據顯示，針對「閣揆不副署法案」一事，25.5%非常支持，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答；即39.2%支持，42.8%不支持，部支持者比支持者多3.6個百分點。

不支持者當中有24.8%一點也不支持、18%不太支持。（台灣民意基金會提供）

從年齡層面分析，20至54歲的區間多以不支持大於支持，55至64歲則是支持者首度超車，為4成5支持、4成4不支持，65歲以上4成3支持、3成4不支持。從教育背景來看，則是專科以上高教育程度者多數不支持，初中／國中及以下教育程度者，明顯多數支持。

而從政黨支持傾向來看，民進黨支持者8成支持卓內閣不副署、僅有7.8%不支持，國民黨支持者則是4.6%支持、8成不支持，民眾黨支持者1成9支持、7成5不支持，中性選民1成7支持、4成6不支持，另外有3成7沒意見。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照，柯承惠攝）

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，卓內閣不副署、不執行法案的決定，在社會上也呈現兩極立場、雙方歧見明顯顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。游盈隆坦言，這也顯示大罷免政治風暴平息４個月之後，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

