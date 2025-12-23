台灣民意基金會民調》卓榮泰滿意度回升4.6個百分點 游盈隆揭1數據：不尋常的成長

台灣民意基金會今（23）日發布最新民調，在行政院長卓榮泰宣布不副署立院財劃法修正案後，民調顯示有44.3%表示滿意，44.3%表示不滿意，正反意見持平。台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是卓內閣上任一年七個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。從另一個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

行政院長卓榮泰上任已一年七個月，在內閣滿意度上民調細項結果顯示15.1%非常滿意、29.2%還算滿意；21%不太滿意、23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。值得注意的是，非常滿意15.1%，非常不滿意23.3%。

廣告 廣告

卓內閣施政表現的民意反應趨勢。（台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，和上個月相比，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

卓內閣施政表現的民意反應—最近兩個月比較。（台灣民意基金會提供）

游盈隆表示，當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是非常滿意者劇增7.1 個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點，不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025年 12月 15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077人，市話 752人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

更多風傳媒報導

