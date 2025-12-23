台灣民意基金會民調》台灣人藍綠打分大對決！2黨清廉都被死當 藍只贏綠這一題

台灣民意基金會今（23）日發布最新民調，從8個特質面向來調查「台灣人眼中的民主進步黨」，而11月時，該民調也針對國民黨進行過相同調查，將其互相比較可以發現，民進黨在8面向中，民眾抱持4項正面、4項負面態度；而國民黨則是僅2項正面、6項負面。



而「清廉」成為人民對藍綠兩黨共同的最大質疑，認為民進黨不是一個清廉政黨的民眾，比同意方多出24.4個百分點；而國民黨的差距則更懸殊，認為其並非清廉政黨的民眾，多出了38個百分點。

民調詢問，民進黨是最有執政能力的政黨，請問您同不同意？（台灣民意基金會提供）

綜觀來說，藍綠在清廉、執政能力、代表百姓利益與值得人民信賴上，皆不被多數台灣人所認同，而國民黨在各面項上，負面比例幾乎高於民進黨；「重視民主自由與人權」及「重視經濟發展」，則是難得兩黨皆持正面觀感的特質。

在比例上，雙方差距最大的特質為「反共立場堅定」，民進黨的正負差為30.3%、國民黨負45%，差距達75.3個百分點；差距最小的則是「最有執政能力的政黨」，民進黨高於國民黨3.2個百分點。

台灣人眼中的中國國民黨，八個形象特質比較，同意減去不同意的比例。（台灣民意基金會提供）

人民認為藍綠是否清廉

在民進黨與國民黨的清廉面向上，3成5民眾同意「民進黨是一個清廉的政黨」、5成9不同意，不同意多出24.4個百分點。詳細來說，10.7%非常同意，24%還算同意，24.6%不太同意，34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。

民調詢問，民進黨是值得人民信賴的政黨，請問您同不同意？（台灣民意基金會提供）

而國民黨方面，2成7同意「國民黨是一個清廉的政黨」、6成5不同意，不同意高出38個百分點。詳細來說，5.1%非常同意，21.4%還算同意，35.7%不太同意，28.8%一點也不同意，5.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。

將藍綠各自民調的正負差互相比較，國民黨在清廉的負面程度，高於民進黨13.6個百分點。

民調詢問，國民黨是一個清廉的政黨，請問您同不同意？ （台灣民意基金會提供）

人民認為藍綠是否值得信賴

在民進黨方面，4成4同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」、5成1不同意，不同意者多6.4個百分點。詳細而言，18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。

台灣人眼中的民主進步黨，8個形象特質比較，同意減去不同意的比例。（台灣民意基金會提供）

而國民黨方面，3成9同意、5成2不同意，不同意者多13.6個百分點。詳細來看，9.8%非常同意，28.9%還算同意，29.6%不太同意，22.7%一點也不同意，5.9%沒意見，3.1%不知道、拒答。

比較藍綠正負差，國民黨的信賴負面程度高於民進黨7.2%。

民調詢問，國民黨是值得人民信賴的政黨，請問您同不同意？ （台灣民意基金會提供）

人民認為藍綠是否 重視經濟發展

​民進黨方面，4成9同意「民進黨是重視經濟發展的政黨」、4成6不同意，同意者多3.2個百分點。詳細來說，20.6%非常同意，28.7%還算同意，19.1%不太同意，27%一點也不同意，3.4%沒意見，1.1%不知道、拒答。

國民黨方面，5成3同意、3成9不同意，同意者多13.5個百分點。詳細來看，16.6%非常同意，36%還算同意，20.3%不太同意，18.6%一點也不同意，5.2%沒意見，3.3%不知道、拒答。

​比較藍綠正負差，國民黨在經濟發展的形象上，領先民進黨10.3個百分點，是國民黨在8項特質中唯一贏過民進黨的面項。

民調詢問，國民黨是重視經濟發展的政黨，請問您同不同意？（台灣民意基金會提供）

人民認為藍綠是否最有執政能力

在「民進黨是最有執政能力的政黨，請問您同不同意？」一題，結果顯示，4成民眾同意、5成5不同意，不同意多15.5個百分點。詳細來說，17%非常同意，22.8%還算同意，25.2%不太同意，30.1%一點也不同意，3.4%沒意見，1.4%不知道、拒答。

而以同樣一題詢問國民黨，結果指出，3成7同意、5成5不同意，不同意多18.7個百分點。詳細而言，10.7%非常同意，25.8%還算同意，31.5%不太同意，23.7%一點也不同意，6.1%沒意見，2.1%不知道、拒答。

比較藍綠各自民調的正負差，國民黨在負面程度高於民進黨3.2個百分點，雙方相距不大。

民調詢問，國民黨是最有執政能力的政黨，請問您同不同意？ （台灣民意基金會提供）

針對國民黨民調部分，訪問期間是2025年11月10到12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

針對民進黨民調部分，訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。



