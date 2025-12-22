台灣民意基金會民調》台灣人「一面倒欣賞高市早苗」 游盈隆曝2關鍵：魅力橫掃全台

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引起中國不滿，雙方摩擦日益緊繃，而日方雖多次重申原則、立場不變，事發至今仍多次調整相關說詞，顯然有意降低緊繃局勢；《台灣民意基金會》針對「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗」發表最新民調，發現全台20歲以上成年人當中，有57.6%欣賞，15.8%不欣賞，另有27.6%沒意見、不知道。

《台灣民意基金會》詢問，就高日早苗作為日本第一任女首相，在上任不到2個月的時間內，明確表態「台灣有事即日本有事」引起中國不滿，「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗？」

民調結果顯示，全台20歲以上成年人當中，有57.6%欣賞，15.8%不欣賞，另有27.6%沒意見、不知道；分別為：27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞，14.8%沒意見，11.8%不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這代表台灣人一面倒欣賞高市早苗，高市早苗魅力也正在橫掃全台。

台灣人對日本首相高市早苗的態度呈一面倒欣賞。

無論從年齡層、教育背景還是職業背景來看，均呈現一面倒欣賞高市早苗的現象。而以政黨支持傾向來說，則是綠白一面倒支持、多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則較為模糊；其中民進黨支持者8成9欣賞，0.7%不欣賞；國民黨支持者3成3欣賞，3成4不欣賞；民眾黨支持者4成2欣賞，2成4不欣賞；中性選民3成9欣賞，2成不欣賞。

游盈隆指出，高市早苗雖然僅上任2個月，但她在上任前就曾訪台，更被視為已故前首相安倍晉三的接班人，都讓台灣民眾對她並不陌生，加上她於11月7日在在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」的強有力言論，都加強了台灣人對她的正面印象。

台灣人對日本首相高市早苗的態度相當明確。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

