台灣民意基金會民調：國人對1.25兆國防特別預算遭擱置看法分歧

台灣民意基金會今（22）日公布12月即時民調，針對國人對「未來八年投入1.25兆元國防特別預算」近日在立法院遭暫緩列案的看法進行調查。結果顯示，受訪者意見呈現分歧，不樂見比例略高於樂見，另有一定比例民眾未表態。

根據民調結果，16%受訪者表示「非常樂見」、14.2%「還算樂見」國防特別預算遭立院暫緩列案，合計約30.2%；另有26.9%表示「不太樂見」、26.8%「一點也不樂見」，合計約53.7%；此外，10.5%表示沒有意見，5.6%為不知道或拒答。

↑（圖片由台灣民意基金會提供）

進一步從年齡層觀察，各年齡族群中，不樂見比例普遍高於樂見比例，但不同世代間仍存在差距。例如25至34歲族群中，37%表示樂見、49%不樂見；65歲以上族群則有20%樂見、57%不樂見，顯示不同年齡層對相關議題的態度強度有所不同。

在教育程度方面，從小學以下至大學以上，各教育層級中，不樂見比例皆高於樂見比例，但差距幅度不一。族群別分析顯示，河洛人與客家人中，不樂見比例相對較高；外省族群則呈現樂見與不樂見比例較為接近的情形。

若以政黨支持傾向區分，民進黨支持者中，不樂見國防特別預算遭暫緩列案者占多數；國民黨與民眾黨支持者看法則較為分歧；中性選民中，樂見與不樂見比例相近。整體而言，民調結果顯示，社會對國防特別預算議題仍存在多元觀點。 本次調查於2025年12月15日至17日進行，訪問對象為全國20歲以上成年人，採市話與手機雙底冊抽樣方式進行，有效樣本數1077人。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行加權，以符合母體結構。

