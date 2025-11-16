台灣民意基金會民調》國防預算破9千億獲近半民眾認同 游盈隆：連藍白支持者都挺

​台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，聚焦「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，創下歷史新高。面對這樣的支出規模，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，且因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺，使這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。​

廣告 廣告

台灣民意基金會問：「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP）3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現：23.2%非常贊成，26.2%還算贊成， 19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，對於賴政府2026國防預算編列9495億新 台幣，佔全年GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成。贊成比不贊成多9.7 個百分點。

游盈隆表示，這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

國人對2026國防預算高達9495億的反應。（台灣民意基金會提供）

民調進一步剖析不同族群的態度，在年齡、教育、職業、政黨與地區五大面向皆呈現鮮明差異。在「年齡層」方面，20至54歲族群均呈現多數支持，比例約落在五成上下；但55至64歲族群明顯逆勢，不贊成者48%略多於贊成者46%，成為唯一傾向反對的主要年齡族群。65歲以上則略為支持43%、不支持為37%，但力道不強。

從政黨支持傾向看，游盈隆指出，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成； 民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。



財團法人台灣民意基金會今天（11/16）早上發表「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調。這是本會2025年11月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。



訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。



更多風傳媒報導

