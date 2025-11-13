台灣民意基金會民調》支持台獨降至44.3% 創賴清德上任後新低

台灣民意基金會最新民調台灣人統獨傾向，有44.3%民眾傾向「台灣獨立」、13.9%「兩岸統一」、24.6%「維持現狀」。 圖：台灣民意基金會 / 提供

台灣民意基金會今（13日）發布台灣人統獨傾向最新民調，有44.3%民眾傾向「台灣獨立」、13.9%「兩岸統一」、24.6%「維持現狀」；另值得注意的是，這次民調和最近一次2024年12月調查相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這次是賴清德總統上任以來，所做三次台灣人統獨傾向民調，民眾期盼未來台灣獨立比例最低的一次。

台灣民意基金會問：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統一」？ 」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，多數台灣人期盼未來台灣獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣獨立的人少5.8個百分點。從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人只有一成四。

游盈隆指出，由此可見，期盼未來台灣獨立才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」云云，犯了科學上與道德上的雙重錯誤，是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導國內外視聽的不良後果。

台灣人的統獨請傾向最近兩次比較。 圖：台灣民意基金會 / 提供

此外，這次民調和最近一次調查（2024年12月）相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」略增 0.4個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」略增 0.6 個百分點。整體來講，兩次調查相隔10個月，現狀派和統派只有微小變化，但獨派罕見大幅滑落7.5個百分點，是一個不尋常的、驚人的現象。





游盈隆分析，如果看更仔細一點，在四成四期盼未來台灣獨立的人中，有52.1%很堅持未來台灣獨立，47.9%贊成但不很堅持；同時，期盼未來兩岸統一的人當中，22.1%很堅持未來兩岸統一，77.9%贊成但不很堅持。由此，可以發現，在今日台灣，23.1%很堅持未來台灣獨立，21.2%贊成但不堅持未來台灣獨立，兩成五期盼未來仍維持現狀，10.8%贊成但不堅持兩岸統一，3.1%很堅持未來兩岸統一。這才是台灣人今日的統獨傾向；3.1%強烈主張未來兩岸統一，23.1%強烈主張未來台灣獨立。

游盈隆說，由數據清楚顯示，最近兩次五分類的台灣人統獨傾向比較。很堅持台灣未來要獨立的人減少3.4個百分點，贊成但不堅持未來台灣獨立的人減少4.1個百分點，期盼未來繼續維持現狀的人略增0.4個百分點，贊成但不堅持未來兩岸統一增加0.6個百分點，很堅持未來兩岸統一的人沒有增減。整體來講，就是現狀派和統派的支持者規模基本不變，但獨派支持者很明顯流失了近150萬人，並轉成不表態。

游盈隆指出，是什麼因素導致過去十個月獨派支持者大量流失呢？原因可能不少，但最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德總統的元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。

游盈隆表示，值得一提的是，賴清德總統上任以來，我們一共做過三次台灣人統獨傾向調查，這次是他上任以來期盼未來台灣獨立比例最低的一次。

這次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13至15日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1,070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

