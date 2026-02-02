股市封關倒數該留、該跑？台積電2奈米客戶曝光 專家點名這幾檔：需求強到不行

​台股封關進入最後8個交易日倒數，該買還是該賣？許多投資人都困擾不已，尤其台股近期幾乎不跌，維持在高檔，權值股台積電、台達電等成了股民們的觀察指標。對此，財經專家股海老牛在臉書發文秀出台積電2奈米的客戶圖，他直言，2奈米製程需求強到「做夢也想不到」，過年前是「清倉」而非「出清」。

農曆春節連假長達9天，台股即將進入一年一度的「封關」時刻，2026年台股封關日落在2月11日，年後開紅盤則為2月23日。在指數逼近32000點歷史高檔之際，不少投資人關心，是否仍適合抱股過年以及市場盛傳的「紅包行情」是否真有其事。

從過往封關日前後的表現來看，台股在年節前後確實存在一定機率的上漲走勢，但伴隨的國際風險與資金安排，也成為今年投資決策的關鍵考量，不少股民也在觀望權值股在封關前的表現。



過年前股票該出清？ 股海老牛提優質標的： 適度調整即可

對此，股海老牛認為，過年前是「清倉」而非「出清」。建議適度調整持股水位，尤其是「融資」部位務必調整，避免過年期間國際盤波動帶來的斷頭壓力。自己也會調整漲多的個股，降低質押的資金水位。

股海老牛強調，而優質的存股標的，當然會繼續抱緊緊，就像年前掃除後的家，清爽才能聚財。投資果實需要時間，在市場休息時學會「安心等待」，開紅盤時才能收穫甜美。

股海老牛秀出台積電2奈米客戶圖表指出，神山無疑是台股的定海神針，其中客戶包括蘋果、聯發科、高通、AMD、輝達、谷歌、AWS。董座魏哲家掛保證，2奈米製程需求強到「做夢也想不到」，是未來營收的強力後盾。

