台灣民意基金會民調 高達五成八台灣人欣賞日本首相高市早苗

圖片：台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發表「台灣人是否欣賞現任日本首相高市早苗？」即時民調，結果顯示，五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞。基金會董事長游盈隆直言，台灣人一面倒欣賞高市早苗。

游盈隆表示，剛上任兩個月的日本首相高市早苗，目前在台灣普受歡迎與支持，原因除了她十一月七日在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」的強有力言論外，她在上任前曾訪台，被視為不幸遇刺的日本政治家安倍晉三遺志接班人，給人親切有禮的感覺，台灣人對她並不陌生。

廣告 廣告

民調詢問，日本史上第一位女首相高市早苗，上任不到兩個月，施政廣受矚目，其中包括「台灣有事，即日本有事」的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物。結果發現：百分之二十七點一非常欣賞，百分之三十點五還算欣賞，百分之八點三不太欣賞，一點也不欣賞僅百分之七點五，百分之十四點八沒意見，百分之十一點八不知道。

游盈隆提出四點分析，首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現一面倒欣賞高市早苗的現象，尤其是二十到二十四歲年輕人，高達三分之二欣賞她。 二，從教育背景看，不分教育程度高低，每一個教育類別都呈現一面倒欣賞高市早苗，其中尤其以高教育程度者特別顯著。 三，從職業背景看，各行各業普遍呈現一面倒欣賞高市早苗的景象。 四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成九欣賞，0.7%不欣賞；國民黨支持者，三成三欣賞，三成四不欣賞；民眾黨支持者，四成二欣賞，二成四不欣賞；中性選民，三成九欣賞，二成不欣賞。

此項民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，調查時間為十二月十五到十七日，對免以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話百分之七十，手機百分之三十。有效樣本一千零七十七人，市話七百五十二人，手機三百二十五人；抽樣誤差在百分之九十五信心水準下約正負百分之二點九九。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。