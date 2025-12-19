台灣民意基金會》三成九支持卓榮泰不副署財劃法 四成三不支持 四成六中性受訪者也不支持

民調顯示，三成九支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成三不支持。（圖片來源／行政院臉書）

行政院長卓榮泰不副署財劃法戰火延燒，台灣民意基金會今（19）日公布12月即時民調顯示，三成九支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院通過的財劃法修正案，四成三不支持，不支持者比支持者多3.6%。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這傳達一個重要訊息，那就是，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

游盈隆強調，這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

細看民調反應，25.5%非常支持，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。

首先，從年齡層看，65歲及以上，明顯多數支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，而55歲以下則是多數不支持。

國人意見嚴重分歧，中間選民四成六不支持

從教育背景看，專科以上高教育程度者，明顯多數不支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，而初中/國中及以下教育程度者，明顯多數支持。

行政院長卓榮泰不副署，民調顯示不支持比支持者多 3.6 %。（圖片來源／台灣民意基金會）

從職業背景看，有一條清楚的社會分歧線橫切過士農工商各界。具體地講，自營商/企業主，四成四支持，四成四不支持；高階白領人員，三成二支持，五成九不支持；基層白領人員，四成支持，四成一不支持。

軍公教人員，三成六支持，四成二不支持；勞工，四成支持，三成八不支持；農民，四成七支持，四成一不支持。

再從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成支持，只有 7.8%不支持；國民黨支持者，4.6%支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持。

特別是強調沒有政黨傾向的受訪者，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

不贊成停砍公教年金多12.2%，中性受訪者多數支持

此外，針對停砍年金一事，民調顯示，13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。（圖片來源／台灣民意基金會）

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多12.2%。同時，值得注意的是，強烈反對者多達二成八。

游盈隆指出，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到 2024 年 1 月 1 日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

此外，值得注意的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。具體地講，民進黨支持者，一成五贊成，七成四不贊成；國民黨支持者，五成八贊成，三成不贊成；民眾黨支持者，五成三贊成，三成二不贊成；而中性選民，三成九贊成，二成八不贊成。

這項民調訪問期間是15-17 日共三天；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99%。

(原始連結)





