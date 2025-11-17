台灣民意基金會》停改年改四成贊成三成七反對 贊成「停砍公教年金」已逆流而上超越反對方

國民黨與民眾黨團聯手推動停砍公教年金，朝野吵翻天，最新民調顯示，有四成民眾贊成，三成七不贊成。（圖片來源／傅崐萁臉書）

國民黨與民眾黨團聯手推動停砍公教年金，朝野吵翻天，台灣民意基金會今（17）日發布民調顯示，有四成民眾基本上贊成在野黨主張停砍年金，三成七不贊成。贊成比不贊成多出2.4%。

台灣民意基金會董事長游盈隆在民調中指出，國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧， 毫無社會共識可言， 儘管目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風。

民調顯示，有四成民眾基本上贊成在野黨主張停砍年金，三成七不贊成。（圖片來源／台灣民意基金會）

這項民調顯示，有12.7%非常贊成停砍年金，26.8%還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。

同時，這項發現強烈暗示，前蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去。

主流民意挺年改已成過去，可能為大罷免大失敗連鎖反應

因為蔡英文8年任內有關軍公教年金改革的民意反應趨勢。從2016年到2024年，共6次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持年改。

這次民調與2024年的12月調查結果相比，贊成「停砍公教年金」者上揚3.4%，不贊成者下滑4.5%。（圖片來源／台灣民意基金會）

滿意者最高有55.9%，最低也有45.9%；同樣地，不滿意者最高達到44%，最低是33.3%。整體而言，軍公教年金改革曾一路獲社會主流民意力挺，軌跡相當清晰。

但將這次民調再與2024年的12月調查結果相比，台灣民意已出現重大變化。贊成「停砍公教年金」者上揚3.4%，不贊成者下滑4.5%，一來一往相加，變化達7.9%，使贊成停砍年金一方暫居領先地位。

不過，游盈隆指出，在野黨「停砍公教年金」的具體作法仍未確定，如果太過火，也不排除民意反撲。例如，國民黨主張停砍從2024年起算，民眾黨主張從2025年起算，政府須撥補相對金額，而這本身就具有重大爭議性。

從2016年到2024年，共6次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持年改。（圖片來源／台灣民意基金會）

游盈隆分析，贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是2025年大罷免大失敗，所導致系統性全國政治氣候變遷的後果之一。蔡英文引以為傲的年金改革是否即將嘎然而止，走入歷史？值得關注。

多數年輕人支持停砍年改，高中職以上贊成者略多

根據最新民調進一步分析，有以下幾點值得注意。首先，從年齡層看，「停砍公教年金」獲得多數40歲以下年輕人，以及65歲以上長者的歡迎。但40-64歲民眾對此態度較為保留。

具體地講，20-24歲，四成五贊成，二成六不贊成；25-34歲，四成五贊成，三成七不贊成；35-44歲，三成九贊成，三成七不贊成；45-54歲，四成贊成，四成二不贊成；55-64歲，三成八贊成，四成二不贊成；65歲及以上，三成六贊成，三成二不贊成。

第二，從教育背景看，高中/高職及以上教育程度者，贊成者略多於不贊成者；反之，則相反；惟贊成與反對雙方差距都不大。

具體地講，大學及以上教育程度者，四成三贊成，三成九不贊成；專科教育程度者，四成四贊成，三成八不贊成；高中/高職教育程度者，四成二贊成，三成九不贊成。

初中/國中教育程度者，三成贊成，三成九不贊成；小學及以下教育程度者，二成一贊成，二成三不贊成。

軍公教反應最熱烈，民眾黨支持者最相挺

第三，從職業背景看，軍公教反應最熱烈，但各行各業看法分歧，贊成與反對差距都不大。

具體地講，自營商/企業主，三成七贊成，四成二不贊成；高階白領人員，四成一贊成，四成五不贊成；基層白領人員，三成九贊成，三成七不贊成。

軍公教人員，五成四贊成，四成二不贊成；勞工，四成一贊成，三成九不贊成；農民，三成贊成，三成九不贊成；學生，四成六贊成，二成二不5贊成；家庭主婦，四成二贊成，三成六不贊成；退休人員，三成七贊成，三成二不贊成；無業/待業者，二成四贊成，一成五不贊成。

第四，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這議題立場上南轅北轍，中性選民略偏向在野立場；值得注意的是，民進黨支持者也有二成六持贊成的態度。

更具體地講，民進黨支持者，二成六贊成，六成不贊成；國民黨支持者，五成五贊成，二成一不贊成；民眾黨支持者，五成六贊成，二成八不贊成；中性選民，三成五贊成，二成八不贊成。

第五，也是最後，從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，各地贊成與不贊成比例差距都有限。具體地講，台北市，三成七贊成，三成九不贊成；新北市，四成贊成，三成四不贊成。

桃竹苗，四成二贊成，三成五不贊成；中彰投，四成三贊成，三成九不贊成；雲嘉南三成三贊成，三成九不贊成；高屏澎，三成七贊成，三成八不贊成；基宜花東金馬，四成九贊成，三成四不贊成。

