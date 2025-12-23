台灣民意基金會》民進黨反共但不清廉 支持度谷底反彈7.3%

台灣民意基金會最新民調顯示，六成二同意民進黨堅定反共，五成九認為並不清廉，政黨支持度強勁彈升7.3%達到38.4%。（圖片來源／賴清德臉書）

台灣民意基金會今（23）日公布最新民調顯示，六成二同意民進黨堅定反共，但五成九認為並不清廉，但是政黨支持度比11月的31.1%，強勁彈升7.3%達到38.4%，至於國民黨則是從25.8%，下跌5.2%至20.6%，民眾黨則是上升2%，從14.7%回溫至16.7%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨方面經歷 大罷免大失敗的重挫，八月政黨支持度直接掉落三成以下，經過長達四個月低迷，如今谷底反彈，創下2020年八月以來的新高。

游盈隆分析稱，造成這個現象的可能因素有二。一是大罷免風暴已漸平息，民進黨傳統支持者重新歸隊。另一個是，過去一個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重，聞風而至，再度集結，力抗藍白聯軍。

六成同意民進黨主張台獨，五成九不同意是清廉政黨

關於民進黨是否是主張台灣獨立的政黨，最新民意顯示，六成同意民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，三成三不同意。同意的比不同意的多27.3%。

此外，六成二同意「民進黨是一個反共立場堅定的政黨」，三成二不同意、同意者比不同意者多30.3%。

12月民調顯示，民進黨支持獨大幅領先，比國民黨和民眾黨支持度相加還更高。（圖片來源／台灣民意基金會）

有關「民進黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，六成二同意三成二不同意。同意者比不同意者多30.3%。

至於民進黨是否是重視民主、自由與人權的政黨，民意顯示五成六同意「民進黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，四成一不同意。同意者比不同意者多14.8%。

針對民進黨是否是一個清廉的政黨，最新民意顯示，三成五同意，五成九不同意。不同意者比同意者多24.4%。

同時，最新民意顯示，四成九同意「民進黨是重視經濟發展的政黨」，四成六不同意。同意者比不同意者多3.2%。

五成一不同意值得信賴，國民黨重挫5.2%恐與停砍年金有關

針對民進黨是否是最有執政能力的政黨，四成同意，五成五不同意。不同意者比同意者多15.5%。

有關民進黨是否是一個值得人民信賴的政黨，有 四成四同意，五成一不同意。不同意者比同意者多6.4%。

與11月政黨支持相比，綠營強彈、白營回溫，惟獨國民黨重挫，顯示這個月政治攻防受挫。（圖片來源／台灣民意基金會）

至於在國民黨方面，從長期趨勢看支持度大多維持在20%左右，值得注意的是，國民黨與民眾黨支持度一向具有共變性，雙方競合關係明顯，一方高另一方就低。

民調指出，國民黨支持度重挫5.2%點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關。

此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。

而民眾黨是自去年八月因政治獻金案及創黨主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失，最低跌到2025年7月只剩11.5%，如今即將辯論終結，明年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。

(原始連結)





