台灣民意基金會》藍白合會大於綠9.4％ 六成五不同意國民黨清廉 六成七不同意國民黨反共

最新民調顯示藍白支持度相加超車民進黨9.4%，藍營更離奇上揚3.9%。

台灣民意基金會今（18）日公布最新民調顯示，有三成一的民眾支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨，藍白支持度相加，超車綠營9.4%，尤其是在國民黨主席鄭麗文諸多爭議後，藍營上揚3.9%更顯離奇。

三成一的民眾支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨，藍白相加越車綠營9.4%。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，歸納起來，至少三個短期因素可能有助於國民黨11月支持度提升。首先，政府普發一萬元現金，11月5日起接受登記；民調也顯示多數民眾歸功於在野黨。

其次，近期國民黨力推「停砍公教年金」，為數眾多的退休或現任公教人員，因為預期受益而表態支持。

第三，國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」，引起廣大民眾共鳴。這三大短期因素是否相當程度，抵銷了鄭麗文變數的負面效應？值得推敲。

五成民眾同意國民黨親中，六成七不同意藍營堅定反共

對於國民黨認同中國多於認同臺灣的問題，民調顯示，23.8%非常同意，26.5%還算同意，27.3%不太同意，12.1%一點也不同意，6.2%沒意見，4.1%不知道、拒答。

二成二同意「國民黨是一個反共立場堅定的政黨」，六成七不同意。

等於有五成民眾同意，國民黨是一個認同中國多過於認同台灣的政黨，三成九不同意。同意的比不同意的多10.9%。

游盈隆強調，在一個七成五以上的人具有台灣認同的社會，這樣的反應對國民黨來講絕非好消息。特別是中性選民也有四成同意，三成六不同意。

國民黨致力兩岸交流與和平，但民調有五成同意國民黨是一個認同中國多過於認同台灣的政黨。

民調也詢問:「它是一個反共立場堅定的政黨」。請問您同不同意?」結果發現有5.5%非常同意，16.6%還算同意，35.9%不太同意，31.2%一點也不同意，6.8%沒意見，4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，二成二同意「國民黨是一個反共立場堅定的政黨」，六成七不同意。不同意的比同意的多45%。反映出國民黨不是一個反共立場堅定的政黨」，已成台灣社會的高度共識。

五成五不同意最具執政能力，五成二不同意值得信賴

至於「它是重視民主、自由與人權的政黨」。請問您同不同意?」民調顯示，近五成同意，比不同意多出5.9%，顯示國民黨威權政黨已經被淡化，甚至漂白。

另一個問題是「它是一個清廉的政黨」。請問您同不同意?」，結果有六成五不同意。不同意者比同意者多38%。

五成五的民眾不同意國民黨是最有執政能力的政黨，顯示也許有 某種執政能力，但也有五成二認為不值得信賴。

有關「它是重視經濟發展的政黨」，民調顯示五成三同意，比不同意者還多出13.5%，這對國民黨無疑是個好消息。

不過，對於「它是代表一般老百姓利益的政黨」，結果有五成三不同意，比同意者多14.6%，民調報告稱，在過半數台灣人眼中，國民黨可能是代表任何一種利益的政黨，但不會是代表一般老百姓的利益。

針對「它是最有執政能力的政黨」，結果顯示五成五不同意，比同意者還多出18.7%，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，在多數台灣人眼中，國民黨也許有某種執政能力，但並非最有執政能力的政黨。

由此延伸一下題是「它是值得人民信賴的政黨」，發現有五成二不同意，比同意者多13.6%，顯示在過半數台灣人眼中，國民黨不是值得人民信賴的政黨。這個發現寓意深遠，值得再三推敲。

民進黨下滑1.8%成嚴重警訊，柯文哲判決為民眾黨轉折點

民進黨方面，目前以三成一支持度，仍穩居台灣第一大黨。經歷大罷免超級風暴後，雖連續兩個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8%，和大罷免大失敗之前榮景相比，顯得消瘦不少。

柯文哲涉京華城案，台北地院預計在4個月內宣判，將是攸關民眾黨命運的歷史轉折點。

受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆「一打二」還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠營9.4 個百分點。民調強調，這是一個嚴重的警訊，尤其2026九合一地方選舉已經是胎動階段。

至於在民眾黨方面，游盈隆說，過去4個月的政黨支持度，都維持在14%上下，沒有明顯起伏，可以算是一種新均衡狀態。小草很黏，讓人印象深刻，但與去年總統大選期間的盛況相比，恍如隔世。

他強調，柯文哲涉京華城案，台北地院預計在4個月內宣判，那將是攸關民眾黨命運的歷史轉折點。

這項民調訪問期間是10-12日共三天;對象以全國為範圍的20歲以上成年人;抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。

有效樣本1085人，市話760人，手機325人;抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98%。

(原始連結)





