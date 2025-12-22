台灣民意基金會》1.25兆國防特別預算遭緩列 三成樂見五成四不樂見

美國在立法院尚未通過1.25兆預算前即同意大筆軍售，民調顯示仍獲多數民眾高度支持。（圖片來源／洛馬）

台灣民意基金會今天（22）日發表「國人對1.25兆國防特別預算遭立院擱置的反應 」即時民調顯示，三成樂見暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多23.5%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對臺期待落空， 不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫，未經國會討論即破局。

民調結果發現，有16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

游盈隆指出，至少有以下四點值得注意：首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見。

各年齡層都過半不樂見，各教育程度也是一面倒

具體地講，20-24歲，兩成六樂見，五成九不樂見；25-34歲，三成七樂見，四成九不樂見；35-44歲，三成五樂見，五成不樂見；45-54歲，三成二樂見，五成四不樂見；55-64歲，三成二樂見，五成五不樂見；65歲及以上，二成樂見，五成七不樂見。

民調顯示，多數國人並不樂見1.25兆國防特別預算遭立院擱置。（圖片來源／台灣民意基金會）

其次，從教育背景看，每一種教育類別都呈現一面倒的不樂見。具體地講，大學及以上教育程度者，三成四樂見，五成四不樂見；專科教育程度者，三成九樂見，五成三不樂見。

高中/高職教育程度者，三成二樂見，五成三不樂見；初中/國中教育程度者，二成樂見，五成八不樂見；小學及以下教育程度者，一成四樂見，五成不樂見。

藍白支持者逾5成樂見，中性選民正反持平

第三，從省籍族群角度看，河洛人，二成八樂見特別條例兩度暫緩列案，五成五不樂見；客家人，三成三樂見，五成一不樂見；外省族群，四成三樂見，四成八不樂見。

第四，則是從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見。

至於中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對於1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

(原始連結)





