台灣民意基金會12月民調：賴清德聲望回升、54%國人不樂見國防預算遭擋、民進黨形象呈現「四強四弱」

財團法人台灣民意基金會今（23）日發布12月全國性民調，民眾對於立法院在野黨團擋下國防預算及通過停砍年金的修法，多數人不樂見國防特別預算遭暫緩列案，且多數人不贊成停砍公教年金修法。53.7%國人不樂見藍白擋下1.25兆國防特別預算，而行政院拒絕副署財劃法則呈現拉鋸，39.2%民眾支持，42.8%民眾不支持。另外47.6%民眾不贊成「停砍公教年金修法」。賴清德總統聲望相比上個月上升5.5個百分點，達到43.4%，但仍有48.6%不贊同其處理國家大事的方式。此外，有58%國人欣賞日本首相高市早苗，僅15.8%不欣賞。

台灣民意基金會本月也針對民進黨進行形象民調，雖然民進黨支持度達38.4%，創2020年八月以來的新高，但治理面形象仍是民進黨的主要壓力點：僅35% 認為清廉（59%不認同）、40%認為最有執政能力（55%不認同）、44%認為值得人民信賴（51%不認同）。

1.25兆國防特別預算遭立院兩度擱置

明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，53.7%不樂見八年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。僅30.2%樂見（16.0%非常、14.2%還算），不樂見比樂見多23.5個百分點。

行政院長拒絕副署立法院財劃法修正案

39.2%支持、42.8%不支持，不支持比支持多3.6個百分點，民意呈現拉鋸，顯示國人對此議題毫無共識，且藍綠白支持者態度壁壘分明 。

立院修法停砍公教年金

多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到2024年1月1日，中止蔡英文時代的年金改革。民調顯示35.5%贊成此修法，但高達47.6%不贊成。不贊成者比贊成者多出12.1個百分點，且一點也不贊成者達27.9%，台灣民意基金會指出，這對推動修法的藍白陣營而言是一項警訊。

廣告 廣告

而且在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。具體地講，民進黨支持者有74%不贊成修法；國民黨則是58%贊成、30%不贊成；民眾黨是53%贊成、32%不贊成。

賴清德總統聲望

台灣民意基金會表示，賴清德總統的聲望正明顯恢復中，雖然仍未脫離執政困境。43.4%贊同其處理國家大事的方式，48.6%不贊同。雖然不贊同者仍居多數，但與上個月相比，贊同度大幅上揚5.5個百分點，不贊同度下降1.6個百分點。台灣民意基金會分析，這與賴總統近期強勢主導國安、國防議題，奪回政治議程設定權有關。

卓內閣施政表現

整體評價呈僵持狀態，施政滿意度為44.3%，不滿意度同樣為44.3%，但非常滿意為15.1%，非常不滿意為23.3%。台灣民意基金會表示，國人對卓內閣看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但從另一個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

台灣人是否欣賞日本首相高市早苗？

針對現任首相高市早苗，台灣民眾展現高度好感。57.6%的民眾表示欣賞她（其中27.1%非常欣賞），僅15.8%不欣賞。民調顯示，無論年齡、教育程度或職業，台灣社會呈現一面倒欣賞高市早苗的現象。

台灣人的政黨支持傾向

民調顯示38.4%的民眾支持民主進步黨，20.6%民眾支持中國國民黨，16.7%支持台灣民眾黨，另外22.2%沒特別支持哪一個政黨。與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨支持者暴增7.3個百分點；創下 2020 年八月以來的新高。國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加兩個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。

藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點，相比上個月藍白加起來還領先綠9.4個百分點，是戲劇性大轉變，可能為2026年地方大選帶來新的變數與想像。

台灣人眼中的民進黨

台灣民意基金會指出民進黨形象中有四個強項、兩大罩門、兩個明顯有待改進之處。四個強項中，反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展，都與台灣主流民意契合。特別是，因為被認為主張台灣獨立，有別於其他政黨，使得民進黨獨得廣大台灣獨立支持者的厚愛而獲利。兩大罩門是，清廉與執政能力；除此之外，民進黨在究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴等兩大方面，都有很大的努力空間，去改進、修正或釐清。

民進黨是主張台灣獨立的政黨：59.9% 同意，32.6% 不同意。

民進黨是反共立場堅定的政黨：61.9% 同意，31.6% 不同意。

民進黨是重視民主、自由與人權的政黨：55.6% 同意，40.8% 不同意。

民進黨是重視經濟發展的政黨：49.3% 同意，46.1% 不同意。

民進黨是一個清廉的政黨：34.7% 同意，59.1% 不同意。

民進黨是代表一般老百姓利益的政黨：42.7% 同意，52.0% 不同意。

民進黨是最有執政能力的政黨：39.8% 同意，55.3% 不同意。

民進黨是值得人民信賴的政黨：44.4% 同意，50.8% 不同意。

而清廉形象是民進黨受傷最重的一項指標，近六成民眾不認為民進黨清廉，台灣民意基金會表示，這對一個強調「清廉」為其創黨核心價值的政黨而言，是極大的諷刺，極大的否定，極嚴重的警訊。但49.3% 同意民進黨是重視經濟發展的政黨，翻轉了過去外界認為民進黨不擅經濟的刻板印象 。