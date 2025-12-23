台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升4.6％ 游盈隆：幫卓內閣打一劑強心針

針對行政院長卓榮泰最新施政滿意度，有44.3%的民眾滿意，比上月上揚4.6個百分點。（資料照片／行政院提供）

台灣民意基金會今天（23日）公布12月國政民調，針對行政院長卓榮泰最新施政滿意度，結果顯示，有44.3%的民眾滿意，44.3%不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。

根據台灣民意基金會最新民調，對於行政院長卓榮泰上任以來領導內閣的施政表現，結果顯示，有15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意， 23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，4成4基本上滿意卓內閣整體施政表現，4成4不滿意。值得注意的是，非常滿意15.1%，非常不滿意23.3%。

游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，卓內閣上任1年7個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於0。但從另一個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

游盈隆指出，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

游盈隆提到，當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常滿意者劇增 7.1 個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點， 不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者「有不尋常的成長」，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？值得玩味。

游盈隆說，從長期趨勢看，卓內閣上任1年7個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免風潮拖累，自今年4月開始，一連8個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。如今，「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（市話70%、手機30%），有效樣本1077人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。



