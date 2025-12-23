台灣民意民調／搶回國防外交議題主導權 賴清德聲望破4成3明顯回溫

根據最新民調，總統賴清德12月聲望比上月上揚5.5個百分點，有43.4％民眾贊同賴的行事作風。（資料照片／鄒保祥攝）

台灣民意基金會今天（23日）公布12月國政民調，結果發現，賴清德聲望明顯回升，有43.4％民眾基本上贊同賴清德處理國家大事的方式，比上月上揚5.5個百分點，不贊同則有48.6％，比上月下降1.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，顯示賴近期的強勢施政作為已獲得部分民意正面回應，雖然尚未完全脫離執政困境，但頹勢已明顯止住。

根據台灣民意基金會最新民調，對於賴清德總統上任以來處理國家大事及重要人事安排與政策，結果顯示，有16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。

游盈隆分析，等於4成3基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，4成9不贊同，不贊同比贊同多5.2個百分點；這項發現傳達了一個訊息，總統賴清德的聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。

與上月相比，賴清德職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百分點。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多5.2個百分點，和上個月相比縮小6.8個百分點。

游盈隆認為，這顯示在大罷免風暴平息四個月後，社會對於賴清德的觀感再次趨向兩極化，贊同與反對雙方的強硬派支持者都有增強跡象，國內政治對立的態勢似乎有死灰復燃的趨勢。

游盈隆說，賴清德近期罕見地採取強勢出擊策略，試圖由外而內奪回失去已久的「政治議程設定權」。賴清德近期聚焦國內外關注的重大議題，包括在11月26日召開國安高層會議，宣布未來8年將投入1兆2500億元建構「台灣之盾」等先進防衛體系，並於同日投書《華盛頓郵報》，引用美國總統川普「實力帶來和平」的理念，強調台灣自我防衛決心。

此外，賴清德於12月4日接受《紐約時報》視訊專訪，針對中國侵略計畫及美台關係等議題進行完整說明，這種藉由國際媒體發聲的「出口轉內銷」策略，成功將國人注意力聚焦在賴政府具優勢的國防、外交與國安領域，有效避免了議題主導權被國會多數的在野黨牽制。

在內政方面，面對立法院藍白陣營主導的法案，賴清德的態度也轉趨強硬。針對在野版本的《財劃法》修正案，賴政府選擇採取「不副署、不公布、不執行」的激烈手段對抗，直接走上第一線與在野勢力交鋒。這種行政權與立法權的激烈衝撞，雖然引爆了憲政爭議，但也成功召喚了綠營傳統支持者歸隊，促使支持者重新集結。

游盈隆總結，賴清德聲望的回溫主要歸功於大罷免風暴後的民怨消退，以及近期府院與國會對抗所引發的支持者回流。儘管過去6個月賴清德陷入執政困境，民怨一度高漲，但隨著時間沉澱與強勢策略的運用，支持度已見起色。不過，目前不贊同其施政者仍居多數，賴清德何時能真正脫離執政困境，未來仍充滿變數。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（市話70%、手機30%），有效樣本1077人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。



