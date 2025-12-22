台灣民意民調／高市早苗「挺台」魅力強 獲57.6％台人欣賞

高市早苗挺台立場鮮明，最新民調顯示，高達57.6%民眾對她表示欣賞。（資料照片／翻攝高市早苗X）

日本首相高市早苗上任後挺台立場鮮明，引起中國強烈不滿，中方還祭出一系列手段制裁日本。台灣民意基金會今天（22日）公布最新民調，台灣人對高市早苗的態度，高達57.6%民眾表示欣賞、15.8%不欣賞。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，從民調發現一個清楚的訊息，就是絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面，高市早苗魅力橫掃全台。

台灣民意基金會今公布最新民調，當被問到「日本史上第一位女首相高市早苗，上任不到兩個月，施政廣受矚目，其中包括『台灣有事，即日本有事』的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」民調結果顯示，有27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞；8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞；14.8%沒意見，11.8%不知道。

經交叉分析，政黨支持傾向方面，綠藍白支持者對高市早苗態度有明顯不同，民進黨、民眾黨支持者是一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則顯模稜兩可，莫衷一是。

政黨支持者方面，民進黨支持者8成9欣賞高市早苗、0.7%不欣賞；國民黨支持者有3成3欣賞高市早苗、3成4不欣賞；民眾黨支持者則是4成2欣賞、2成4不欣賞；中性選民，3成9欣賞，2成不欣賞。

本次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。



