台灣民意民調／53.7%民眾不樂見在野封殺國防預算 游盈隆分析有2原因

總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，屢遭藍白立委在立院程序委員會聯手封殺。（資料照片／鄒保祥攝）

總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，遭藍白立委在立院程序委員會聯手封殺。台灣民意基金會今天（22日）公布最新民調，結果顯示高達53.7%民眾表示不樂見此結果，僅30.2%民眾表示樂見；台灣民意基金會董事長游盈隆分析，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見1.25兆國防特別預算計畫在未經國會討論情況下即破局。

根據台灣民意基金會最新調查，當被問到「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案），您是否樂見這樣的結果？」民調結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

廣告 廣告

根據最新民調，結果顯示高達53.7%民眾不樂見藍白在立院封殺國防特別預算。（圖／台灣民意基金會提供）

從年齡層來看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見國防特別預算遭擋。其中，20至24歲年輕族群高達5成9不樂見；教育程度方面，從僅小學畢業至大學學歷的每一教育類別，均過半數不樂見國防預算遭藍白封殺，台灣社會不分年紀、教育程度，逾5成反對國防預算被立法院封殺。

政黨傾向方面，民進黨支持者8成7不樂見、5.6%樂見；國民黨支持者5成2樂見、3成3不樂見；民眾黨支持者5成9樂見，2成9不樂見；中性選民，3成2樂見，3成3不樂見。即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事 各自都有3成左右不樂見的狀況 。

該次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。



回到原文

更多鏡報報導

北捷攻擊事件「小橘書」能幫上忙？劉世芳籲從頭翻閱：遇事能冷靜避難

致敬北車英雄！立院通過臨時提案 尊重家屬意願將余家昶入祀忠烈祠

自曝與廈門台辦主任僅「噓寒問暖」 翁曉玲：陸委會若認為有不法就去調查