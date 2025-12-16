台灣民歌教父搶救2天逝世！家屬證實誦經祝念追思 遺孀悲痛發文致歉

記者鄭尹翔／台北報導

被譽為「民歌教父」、台灣現代民歌運動重要推手的音樂人楊弦，近日驚傳辭世，享壽 75 歲。消息曝光後震撼音樂圈，家屬也對外證實，楊弦於 12 月 12 日入院治療，並於 12 月 14 日中午平靜離世。家人目前已為楊弦安排追思誦經祝念，相關治喪與追思事宜，將於適當時機另行公告。

楊弦逝世。（圖／翻攝自民歌50臉書）

楊弦遺孀 Lydia 透過友人轉達心聲，表示近期仍有不少親友關心，並詢問是否能安排演唱或出版相關事宜，但她沉痛表示：「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」簡短的一句話，道出摯愛離世的深切哀傷，也讓外界無限感慨。

Lydia 也以文字追憶與楊弦相伴一生的點滴，回憶兩人曾一同拜訪一位老師，老師提及他們在前世是修行的道友，甚至會為生活瑣事各持己見，讓她莞爾一笑。她感性地說，那樣的畫面彷彿正是今生兩人相處的寫照，「認識你，讓我真正明白什麼是修行，這是我此生最大的收穫。」

她形容楊弦是一位修行者，音樂之外，更以一生實踐修行之路，並期盼未來能在光中再次相逢。家屬也向外界致上感謝之意，感謝各界對楊弦的關懷與惦念，並祈願他安住於光明與慈悲之中。楊弦一生致力於校園民歌的開創與推廣，對台灣流行音樂影響深遠，即便離世，其精神與音樂仍將長存人心。

