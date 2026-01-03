台灣民歌教父楊弦辭世！告別式「半個民歌圈都到了」 蔡詩萍憶當年：締造了歷史

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

擁有「民歌教父」美稱，在台灣現代民歌運動扮演重要推手的音樂人楊弦，在去（2025）年12月14日中午辭世，享壽75歲，消息一出令各界感到相當不捨；昨（2日）他的遺孀Lydia與家人替他舉辦告別式，現場聚集許多民歌界友人與文化界人士幫他送行、齊唱由他作詞作曲的〈民歌手〉，包括陶曉清、殷正洋、許景淳等人都到場，台北市文化局局長蔡詩萍也親赴現場致意，同時發文悼念。

楊弦出生於花蓮，是台灣校園民歌重要推手之一，他曾將詩人余光中作品〈鄉愁四韻〉作為詞譜曲，並獲得本人高度肯定，首張專輯《中國現代民歌集》更被世人喻為「台灣史上第一張民歌專輯」。去年初他推出專輯《鄉.旅.詩.歌》，裡面集結了近30年的作品，去年11月22日才登上「台北大巨蛋 民歌大團圓」進行演出，未料卻突傳噩耗，此情讓遺孀Lydia感傷表示，楊弦到人生的最後一刻仍在寫歌創作，這一生全都奉獻給民歌界。

​台北市文化局局長蔡詩萍也發文悼念，提到自己當天一早便抵達殯儀館，靜靜坐了一個多小時，聆聽楊弦夫人、大學同學及多位民歌友人致詞；她感慨表示，自己是民歌第一代聽眾，「楊弦把詩人余光中的詩句鋪成音樂，開啟了台灣民歌運動的第一章，而我，正是在那年代，以高中文青的階段，接觸了民歌」。

回憶起過往點滴，蔡詩萍翻找相簿裡的校刊頁面，感嘆說道「楊弦當年在台大念的是農業化學，但卻著迷音樂，著迷把詩與歌連結起來，造就他被寫入台灣流行音樂史裡，這應該是他當年無法預見的傳奇；他與後來無數的歌手，創作者，一起締造了歷史，推動了流行音樂的典範改造，真的了不起，是一場無聲的，優雅的文化革命。」

最後，蔡詩萍對楊弦表達敬意，「人總要面臨生老病死，但年輕沒有白活，努力沒有白費，無論如何，是令人激動，感動的」，她也祝福楊弦安詳於另一個世界，感謝他曾經啟動的民歌風潮。

