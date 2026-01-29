「台灣民眾幣」瘋傳！網見設計「笑出豬叫聲」

政治中心／李筱舲報導



中央銀行近日正式啟動新台幣鈔券改版作業，並於官網設立「台灣之美」專區讓民眾票選新鈔的設計，活動預計於2月13日截止。這場新鈔改版熱潮讓網友們腦洞大開，設計出許多另類主題。日前有網友設計「民眾黨版」鈔票，在網路上掀起熱議。





有網友用「飛輪阿北」設計300萬面額的鈔票，酸度破表。（圖／翻攝自汪浩臉書）

央行於27日召開記者會公布新台幣確定改版的消息，新版紙鈔以「台灣之美」擬訂12項面額主題，開放民眾在央行官網票選。日前有網友自行設計新台幣，並以民眾黨為主題，設計一款最「清廉」的鈔票，面額刻意設定為「300萬」，中間圖案放上「踩飛輪阿北」，暗諷柯文哲過去被指控在台北市長辦公室，疑似收取博弈教父陳盈助委託機要交付的300萬元款項一事。

政治評論員汪浩也轉發這章創意鈔票。（圖／翻攝自汪浩臉書）

新鈔改版歪樓！網友敲碗央行發行「台灣民眾幣」：笑出豬叫聲

設計曝光後，引來大批網友朝聖，留言表示：「背面應該是第三壺鈴在用ATM小額理財」、「台灣民眾幣」、「兼任飛輪系系主任」、「笑到暈」、「理念『自己如何實現踩踏飛輪就可飛出鈔票的絕技』」、「希望中央銀行順應民意，就發行這一張吧。」、「笑出豬叫聲，但我不准他出現在我的錢包裡」、「這真的戳到我笑點」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

