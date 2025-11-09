台灣民眾自費登電視牆悼于朦朧！網讚最溫暖的風景是人 引全球粉絲動容

記者林宜君／台北報導

于朦朧於今年9月11日清晨墜樓身亡，享年37歲，消息震驚兩岸娛樂圈。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧於今年9月11日清晨墜樓身亡，享年37歲，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近日位於台灣北部的基隆市有民眾自費租下電視牆廣告，播放于朦朧的相關消息及連署QR Code，讓許多粉絲呼喊「好感動」、「台灣最溫暖的風景就是人」、「超感動」，貼文消息一出，引起網路輿論聲浪，也感動台灣就是一個富有人情味的國家。

基隆市有民眾自費租下電視牆廣告，播放于朦朧的相關消息及連署QR Code。（圖／翻攝自于朦朧 AlanYu台灣首站 FB）

許多粉絲呼喊「好感動」、「台灣最溫暖的風景就是人」。（圖／翻攝自Threads）

貼文消息一出，引起網路輿論聲浪，也感動台灣就是一個富有人情味的國家。（圖／翻攝自Threads）

于朦朧墜樓事件至今，相關評論依舊被封，不少粉絲控訴其言論被審查，警方已查處散布謠言的帳號，強烈的輿論管制。讓群眾更加懷疑事件背後另有隱情官方通報亦指出，部分人因編造謠言已被處置，微博宣稱已處理1000多個帳號、刪除十萬條內容，以控制謠言擴散，小紅書甚至被約談平台輿論控管事件。

截至11月09日為止，已有超過66萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

截至11月09日為止，已有超過66萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

