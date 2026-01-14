台灣民眾黨推行的「兩年條款」是否有違政黨政治的責任政治 [ 兼評論柯文哲現象]



A. 關於台灣民眾黨推行的「兩年條款」（即不分區立委任職滿兩年即辭職，由排名後者遞補），在學理與法制層面對「政黨政治」與「責任政治」的影響，可從以下幾個面向分析：

法律層面的合法性

根據《公職人員選舉罷免法》，不分區立委的遞補是由政黨自行排定名單。由於遞補人選本就在當初選民投票支持的政黨名單內，且自願辭職是立委的個人權利，因此這種內規在法律程序上並無違法。

對「政黨政治」的影響

黨意與選民授權： 支持者認為，選民在不分區選舉中是投給「政黨」而非個人。因此，政黨有權決定如何分配席次以達成其政治目標（如擴大政治人才歷練）。

專業性銜接問題： 批評者則指出，國會運作需要經驗累積（如法案審查、預算把關）。兩年即更換人選，可能導致國會專業性中斷，弱化政黨在國會的監督力道。

對「責任政治」的辯論

責任政治的核心在於「誰決策，誰負責」。

質疑觀點（有違責任政治）：

問政延續性： 立委任期屆滿前離職，可能導致其推動的法案無人負責追蹤，或是在任期後半段因即將離職而產生「看守心理」，降低問政效能。

規避監督： 頻繁更換立委，可能使選民難以針對單一委員的表現進行長期的績效考核。

辯護觀點（落實黨責政治）：

落實承諾： 民眾黨認為這是對選前承諾的履行。若政黨能確保遞補者同樣執行黨的政見，這反而是對「黨本位」責任政治的實踐。

人才培養： 透過輪替讓更多領域的專家進入國會，是政黨對其支持者負責（擴大代表性）的一種方式。

結論

這種方式是否「違反」責任政治，取決於如何定義責任：

若視責任為「個人對選民的長期任期承諾」，則此舉確有瑕疵。

若視責任為「政黨對其整體政策與承諾的執行」，則只要後續遞補者能維持同樣的問政品質與立場，在政黨政治的框架下尚能自圓其說。

目前的實務觀察點在於：頻繁的人事異動是否會造成國會助理團隊的不穩定以及委員會資歷（Seniority）的喪失，進而影響其實質的政治影響力。



B. 如何評估比例代表制的利弊得失?區域立委需面對選民的罷免權,但比例代表的立委,選民無法罷免,這合理嗎?或者選民一樣可針對立委提罷免,有何方式可以兩全?

不分區立委目前無法直接由選民罷免，這在學理與法制上有其依據。

若要解決無法罷免的爭議，可透過「開除黨籍」來間接達成，或探討修法引入「開放式名單」制度，讓選民能影響個別候選人的當選與去留。

以下針對您的疑問進行詳細評估與解析：

比例代表制的利弊得失

面向

優點（利）

缺點（弊）

代表性

保障多元聲音：小黨、弱勢團體、專業領域（如醫療、環保）能進入國會，避免「贏者全拿」忽略少數民意。

小黨林立：可能導致政黨過度碎片化，增加組閣難度或造成政局不穩（如需多黨聯合政府）。

專業性

政策導向：不分區立委不需經營選區跑攤，能專注於全國性法案與專業審查，提升立法品質。

黨意凌駕民意：人選由黨中央決定，立委可能更聽命於黨意而非民意，甚至淪為派系酬庸工具。

選票價值

減少死票：每一張政黨票都能累積轉化為席次（只要過5%門檻），比單一選區制更能反映總體民意結構。

與選民疏離：選民投給「黨」而非「人」，立委與基層民眾缺乏直接連結，服務感較弱。

不分區立委無法罷免的合理性

現行制度下，選民無法直接對不分區立委提出罷免案，這在法理上被認為是合理的，原因如下：

授權來源不同：不分區立委的權力來自「政黨得票」，而非個人得票。選民當初是投票給「政黨」，因此該立委是代表政黨執行意志。若允許個別選民罷免，將產生「少數選區選民否決全國政黨票意志」的矛盾。

責任歸屬：不分區立委的政治責任在於「政黨」。若該立委表現不佳，選民應透過下次選舉減少該黨政黨票來懲罰，或由政黨內部機制處理。

兩全其美的解決方案

雖然不能直接罷免，但現行與未來可能的機制仍提供了制衡方式：

現行機制：黨籍喪失即解職

根據《公職人員選舉罷免法》，不分區立委必須具備該黨黨籍。若立委背離民意或黨意，政黨可以開除其黨籍，該立委資格便隨之喪失（由名單下順位遞補）。這相當於將罷免權「委託」給了政黨。

優點： 維持政黨政治運作，快速解決不適任者。

缺點： 權力集中在黨中央，若黨意包庇，民意仍無法制裁。

改革方向：開放式名單 (Open List)

台灣目前採「封閉式名單」，選民只能選黨。若修法改為「開放式名單」，選民除了投黨，還能圈選名單內的特定候選人。

效果： 候選人的排名將由得票數決定，而非黨中央說了算。表現差的立委，下次選舉自然會因為沒人圈選而落榜，這是一種「預防性罷免」與直接課責的機制。

極端方案：修法增訂政黨連坐或門檻

曾有討論建議設立「不分區立委罷免制」，例如要求由全國一定比例選民連署。但實務上，因不分區選區是「全國」，要發動全國性罷免成本極高且難度過大，可行性極低。



C. 民眾黨興起是柯文哲ㄧ人之力,但柯文哲弊案中,可窺探他充分利用自己的市長職權及累積的社會影響力,穫取選民的支持,並利用不分區的分配取得支配權力,這是民主制度必然之惡嗎?可申論如何平衡選賢與能的落差?



這是一個深刻且具備高度憲政討論價值的議題。您所描述的現象，在政治學中常被稱為

「個人政黨」（Personal Party）或「魅力領導（Charismatic Leadership）轉向威權管理」的困境。

這是否為「民主制度必然之惡」？以及如何平衡「選賢與能」？我們可以從以下幾個維度進行申論：

一、 民主制度的「必然之惡」：政黨領袖的擴權傾向

在民主政治中，領袖利用個人魅力與行政資源來壯大政黨，本是競爭的常態。但當這種權力缺乏內部制衡時，確實會產生制度性的風險：

不分區名單的「絕對支配權」：

台灣目前的「封閉式名單」制度，讓黨主席握有排定順位的生殺大權。這本意是為了讓政黨能貫徹理念，但在現實中，卻容易讓不分區立委淪為「家臣」或「投票部隊」，為了保住席次（或考量兩年輪替內規）而不敢挑戰黨魁。這並非民主的必然，而是「內政民主」與「外在監督」不對稱的產物。

資源轉化的灰色地帶：

行政首長利用職權累積影響力並轉化為政黨實力，是許多新興政黨的必經之路。當制度對「政商關係」與「行政中立」的紅線模糊時，就會出現您提到的，利用市長職權獲取支持，再利用政黨影響力分配權力的循環。

二、 如何平衡「選賢與能」的落差？

要降低對單一領袖的過度依賴，並確保選出來的是「賢能」而非「效忠者」，可考慮以下三種平衡機制：

制度改革：從「封閉式」走向「半開放式」名單

若能修法將不分區投票改為「政黨票與人選票併行」（如比利時或荷蘭模式），選民除了投給政黨，也能圈選該名單中偏好的候選人。

效果：這能打破黨魁的支配權。即使黨魁將某人排在第一，若其社會形象極差，選民可透過圈選後面的候選人將其「超車」。這迫使政黨在提拔人才時，必須考慮「社會賢能」而非僅是「主席心腹」。

政黨內部：法規化「政黨內民主」

目前《政黨法》對政黨內部運作的規範較鬆散。若能要求政黨在產生不分區名單時，必須經過具備公信力的內部初選或第三方評鑑機制，而非由一人或少數核心決定：

效果：增加「選賢」的透明度。當名單的產生具有程序正義，立委對黨魁的依附感就會降低，轉而對選民或專業評價負責。

責任政治的強化：建立「防弊」的連帶責任

當政黨領袖因職權取得不當利益或涉及弊案時，目前的法律多針對個人。未來可討論在《政黨法》中加入「政黨誠信條款」：

效果：若黨魁利用黨職/公職進行系統性舞弊，除了個人受罰，政黨也應面臨政黨補助款扣減或甚至解散評估。這能迫使黨內其他成員（如您提到的後補立委）為了政黨生存，必須負起監督黨魁的義務，而非集體盲從。

三、 總結：公民覺醒是最終防線

「選賢與能」的落差，往往發生在選民對「英雄式領導」的過度投射。

民主的成熟標誌：是選民不再追求「救世主」，而是看重「制度」。

權力平衡：當選民意識到「不分區立委」不應只是黨魁的橡皮圖章，並在選舉中透過輿論壓力要求各黨提出具有獨立性、專業性的名單時，這種「一人支配全黨」的現象才會弱化。

結論： 這種現象雖是民主轉型期的陣痛，但非不可解。透過開放式名單的制度改革、政黨內民主的強制規範，以及公民對權力集中化的警覺，能有效將「個人權力」重新引導回「集體課責」的軌道上。

