台灣民眾黨聲明 5位綠色大法官掌釋憲 就是違憲違法

(記者陳啟明台北報導)

針對由5位綠色司法獨夫違憲召開的憲法法庭，今天所做出的「115年憲判字第1號判決」，台灣民眾黨表示，憲法增修條文設大法官 15 人掌理解釋憲法之權，司法院5人在違反憲法規定與法律規定的前提下，要違憲、違法做出 5人判決，刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，此種陽謀，昭然若揭。



但是，違憲就是違憲、違法仍是違法，其違憲違法的5人組成，並不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠讓違憲違法的判決合法化、合憲化。



台灣民眾黨贊同在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升我國的人權保障，但應該「以合法的程序進行」。此時5人持續判違法決，訴求人權保障議題，因是在違法程序的前提下，實乃對各級法院法官、律師，都創造了本無必要的難題。



此次115年憲判1號對於系爭的刑事訴訟法第 416 條，採取的是一種合憲性解釋建議，認為應準用刑訴法第346條之規定，讓辯護人在為被告之利益且被告未明示反對下，得單獨為被告之羈押處分提起抗告。其實，即使沒有此解釋建議，各級法院法官在解釋適用法律時，本來就可以做此種合憲性解釋。

事實上，關於羈押制度，現行法存在更多「侵害人權」的規範，台灣民眾黨早就提出相關修法，解決許多更為嚴重的問題。令人遺憾的是，卻遭由民進黨政府控制的司法院與法務部杯葛反對。本黨呼籲，立法院應立即排審《刑事訴訟法》相關條文的修正草案，全面檢討羈押制度的人權侵害問題。

台灣民眾黨沉痛呼籲，5人判決在憲法上、法律上都是違憲違法而無效。請賴清德立即履行法律義務，別再刻意拖延提出大法官人選。