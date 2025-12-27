台灣民眾黨舉辦「為新北應援」活動（1） (圖)

體育中心／徐暐喆報導湖人在昨日進行的耶誕大戰於主場迎戰火箭，但表現不如預期，遭火箭以119比96血洗23分，湖人40歲巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的正負值更是創下湖人生涯新低的-33，曾在騎士隊與詹姆斯當過隊友、目前擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins），在ESPN的節目「First Take」中提到詹姆斯和湖人的緣分已經到盡頭了。

