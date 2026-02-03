台灣民眾黨「大換血」：首位陸配立委與「兩年條款」的例外
台灣立法院新會期到來，「關鍵少數」政黨民眾黨迎來重大人事變動，八席不分區立委中，有六席將由新面孔遞補，外界關注這將如何牽動政局。
這次「大換血」源自該黨創辦人柯文哲訂下的「兩年條款」，規定任期滿兩年必須交棒。尤為矚目的是，這一輪料將誕生台灣首位「陸配」立委李貞秀，而推動代理孕母法案的陳昭姿則成為「兩年條款」的例外，獲得延任。
另一方面，政壇在觀望換人後「藍白合」是否轉向「綠白合」，鬆動朝野對立。
有學者對BBC中文分析，陳昭姿力推「代理孕母」法案與國民黨合作未果，如今柯文哲拋出「代孕換軍購」話題，試探各方態度，新會期可持續觀察民眾黨是否轉向與民進黨合作。
大換血：六名新立委
台灣立法院共有113席立法委員，執政的民進黨佔了51席，在野的國民黨有52席，民眾黨則有8席，被視為「關鍵少數」。
立法委員每四年一屆，意味著2024年上任的立委將於2028年卸任。不過，民眾黨內奉行「兩年條款」，每兩年為一梯次，屆滿兩年須換人。
該黨現任8名不分區立委當中，6人於2月1日辭去立委職務，包括：黨主席黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍。
後續遞補的6人分別是：前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及大陸籍配偶李貞秀。
台灣首位「陸配」立委：李貞秀
李貞秀若順利就任，將成為《兩岸人民關係條例》（兩岸條例）實施以來台灣首位「陸配」立委。
她1973年出於湖南，1993年因婚姻來台定居，育有五名子女，曾在電子業任職。據報導，她在柯文哲擔任台北市長期間成為「柯粉」，2020年加入民眾黨員，2023年參加不分區立委海選，入選後被提名在第二波不分區立委的安全名單內。
根據《兩岸條例》，大陸地區民眾在台設有戶籍滿十年可登記為公職候選人。
但台灣內政部引用《國籍法》指，公職人員不得具有雙重國籍，因此要求李貞秀於2月3日就職前完成「喪失中國大陸國籍」手續，並於一年內繳給文件，否則應由立法院解職。內政部於2月2日將「退出中國國籍申請表」送達李貞秀的國會辦公室，要求她配合程序。
國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇對BBC中文表示，李貞秀在2024年擔任民眾黨不分區立委候選人時並未出現爭議，如今卻被放大檢視，質疑標準前後不一，「當時就沒有問題，怎麼又突然（現在）有問題」。
中華亞太菁英交流協會秘書長、兩岸議題學者王智盛指出，如果李貞秀成功就職，最大爭議在於後續委員會安排，若進內政委員會，將負責審查內政部、中央選舉委員會、陸委會相關議案，「有國安上面的疑慮」，可能成為綠白衝突的導火線。
民眾黨立法院黨團強調，李貞秀已取得中選會發布的當選證書，完全符合入籍台灣十年以上的參政要件，「一個在台灣生活了30年的新住民，卻因為她的出生地遭到歧視，甚至被強行剝奪她合法參政的權利」。黨團表示，李貞秀曾赴中國申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，因兩岸現狀該程序從未成功，她會在就職時做出說明。
民進黨立委吳思瑤質疑，「30秒就可以搜尋、列印出來的退出中華人民共和國的國籍申請表，為什麼30秒的動作李貞秀不做？」。《自由時報》引述知情官員表示，若內政部認定其就職無效，未來李貞秀在國會質詢行政部門時，各部會首長也可選擇不予回應。
國民黨則強調，陸配的問題應回到《兩岸條例》去處理，只要中選會認可，李貞秀便是合法立委，而立委質詢和政府接受備詢是憲法規定。
事實上，這並非民眾黨首次因陸配立委議題受到關注。2023年底曾傳出徐春鶯將列入該黨不分區立委的安全名單，但因其上海出身背景、曾任職中國國企幹部等，引發國安疑慮等討論。
「兩年條款」的例外：陳昭姿
這次大換血的另一焦點人物是陳昭姿，她是「兩年條款」的唯一例外，雖已做滿兩年仍能續任不分區立委。
不分區立委，是指政黨依得票率分配、非地方選區產生的國會議席。民眾黨創黨主席柯文哲於2023年底提出「兩年條款」，目的是招募不同專業人士，每個人兩年當成四年用。
該黨要求本屆不分區立委在2024年2月上任前先簽署辭職書，以確保任期滿兩年即可依規定交棒，原訂採「8上8下」模式，由第9至16名依序遞補。
然而，實際執行卻出現變數，先有立委因涉法案利益衝突提前離任，由他人遞補，長期推動將「代理孕母」納入《人工生殖法》的立委陳昭姿，也傳出當初簽署的辭職書附有「推動代孕法修法」但書，不受兩年限制。
面對部分離任委員不滿，柯文哲表示當初邀請陳昭姿當不分區委員時，就是支持她推動代理孕母的心願，他認為這法案無關統獨或政黨利益，因此答應給予例外。陳昭姿本身是藥師，她因自小被診斷出罹患子宮不全、無法懷孕，長年推動「代理孕母」入法，為同樣困境者爭取合法生育選項。
中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥向BBC中文分析，這類「特例」給予柯文哲政治對手攻擊的把柄，但整體實質政治衝擊有限；陳昭姿是否能長期留任，取決於是否符合民眾黨整體最大利益。他認為，若政治風向改變，柯文哲仍可能要求陳昭姿辭職，「這凸顯柯文哲性格，只要是非原則性的事情，他是有彈性的 ，但是原則性的事當然不會有彈性」。
學者王智盛指出，特例顯示民眾黨仍是「因人設事、未制度化」的政黨，未來政治人才投入民眾黨，可能因此產生顧忌，對政黨制度化與長期發展「大打折扣」。他表示，2028民眾黨不分區名單可能出現兩種情況，取消兩年條款，全部做滿四年；或者保留兩年條款，但事前清楚承諾「不再有例外」。
「藍白合」轉向「綠白合」？
民眾黨作為國會的關鍵少數，過去兩年一直與國民黨聯手「藍白合」，這次換人後會否轉向「綠白合」？
受訪的學者一致認為仍取決於柯文哲。曲兆祥分析，民眾黨是否與他黨合作關鍵人物，在於柯文哲與黨主席黃國昌，兩人分進合擊，「一人扮白臉、一人扮黑臉」。
他表示，柯文哲拋出「代理孕母換軍購」的說法，向民進黨釋出合作善意；相較之下，黃國昌則持續對民進黨採取強硬路線，並在立委任期最後一週、1月28日舉行「政務人員權利義務法制化」公聽會，質疑政務官請假制度缺乏法制規範，直指五院院長長期請假卻無制度約束的荒謬現象。
當晚，隨即傳出總統賴清德准予陳菊請辭監察院長的消息。
學者劉嘉薇指出，若國會綠白合作，關鍵是柯文哲，而陳昭姿會是良好的溝通角色。但柯文哲目前正在試探各方態度，以《人工生殖法》為例，其實白營可與藍營合作，柯文哲仍嘗試與綠營接觸。
她分析，柯文哲對民進黨內部態度不同，「對賴清德比較有意見、偏不友善，對（尋求連任的民進黨團總召）柯建銘比較友善」，加上立委蔡其昌宣布參選黨團總召，「蔡其昌登記有可能是有賴意志，就是賴總統的意思，意圖要取代柯建銘」，更增添「綠白合」變數。
至於新會期民眾黨立法院黨團幹部名單，預計陳清龍將接任總召一職，副總召由王安祥出任，而邱慧洳則將擔任幹事長。
未來幾個月，民眾黨將同時面對多重考驗。柯文哲司法案件一審預計於3月26日宣判，黃國昌卸任立委後劍指新北市長，發文宣布競選總部於2月1日開幕，新科立委首會期的表現備受檢視，其中李貞秀國籍爭議是否影響其立委職權，後續發展備受關注。
