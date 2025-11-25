台灣民間力量再助烏克蘭 4批共208輛救災車輛運至利沃夫

俄烏戰爭持續超過3年，烏克蘭多地醫療與救災急需國際人道援助。台灣民間團體「社團法人台灣社區關懷協會」自戰事爆發後便陸續投入醫療救護資源到烏克蘭，並發起勸募救護車、消防車等救災車輛協助戰事前線，如今將在外交部協助下完成第四波載運，4波總計208輛救災車輛運至利沃夫。

俄烏戰爭持續至今，烏克蘭地方醫療與消防量能持續受損，對於國際援助的需求仍然迫切。台灣民間團體近年持續投入人道救援，社團法人「台灣社區關懷協會」整合戰備災害救助能量，捐贈烏克蘭救災車輛，並將在27日於彰化舉行「2025台灣捐贈烏克蘭利沃夫市車輛海陸聯合啟運典禮」。

根據台灣社區關懷協會統計，自2023年至今，已有4波共計208輛各式救災車輛運往烏克蘭，包括救護車、消防車、四輪傳動勤務車、復康巴士與平板拖車等，可投入前線醫療後送、災害救援與人道支援。第一批48輛於2023年6月啟運，第二批38輛與第三批54輛也已於同年10月陸續完成；本次第四批規模最大，募集到56輛救護車及12輛消防用車，共68輛已整備完畢，預計運往利沃夫後交由當地政府調度使用。

台灣社區關懷協會秘書長林偉聯受訪表示，自2022年俄烏戰爭爆發後，便受託協助國際救援任務，並延伸過去協會在日本、印尼、土耳其等國的災害救助合作經驗，啟動台灣救災車輛援助計畫，希望能在國際人道救援網絡中持續發揮實質力量。

他並透露第四批運載任務最棘手的問題是運費，因近年民間捐款減少，使得第四批差點因費用不足而無法送出。後來是由民進黨立委黃秀芳居間協調，透過外交部協助才順利運載。他說：『(原音)在黃秀芳委員協助之下，也跟外交部申請補助烏克蘭的利沃夫市，把運送的工作再由利沃夫市跟我們簽訂一個合作備忘錄，我們來做前半段的(運送)，就是台灣到利沃夫斯運送，烏克蘭內陸運送就交給利沃夫市政府去處理。利沃夫市市長也特地來台灣拜會相關人員，讓我們有機會促成這一次的合作。』

民進黨立委黃秀芳受訪時表示，這次主要協助台灣社區關懷協會與外交部、消防署及地方消防局洽談，並提供行政協助，使捐贈流程更順暢。她說，台灣消防車輛需定期汰換，如今仍具功能的救護車與消防車能被整備再利用，是民間與政府協力的人道合作成果。