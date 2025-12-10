台灣民間反詐騙協會拜會內政部 聚焦「被害人金流返還機制」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台灣民間反詐騙協會理事長許良源9日率協會幹部拜會內政部，與內政部長劉世芳、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉等人，就政府打詐實務工作交換意見並提出建言。會中聚焦跨國平台責任、詐騙金流返還機制、警方幣流追蹤訓練與刑事警力待遇等議題，雙方討論熱絡，被視為民間與政府協力打詐的重要交流。

許良源表示，反詐協會成員涵蓋企業、法律、學術與媒體等領域，並成立法律研究、廣宣教育、跨國防詐及金融暨數位貨幣防詐等4大委員會，展現民間積極投入反詐工作的決心。今年9月15日，協會協助8名遭社群平台詐騙的受害者向Meta（含母公司、愛爾蘭 Meta、台灣 Facebook／Meta 分公司）提出民事訴訟，指控平台未善盡管理責任，求償逾新臺幣1167萬元，期盼促使跨國平台強化防詐機制。

劉世芳表示，被害人最關切的仍是如何追回損失，政府正研議加速返還詐騙金流的機制，並評估以無法返還被害人的詐騙資金設立基金，協助被害人支付律師費與部分費用。她也不諱言，此議題涉及法律與金融制度，需跨部會審慎研議。

許良源並提到，詐騙集團近年大量利用虛擬貨幣轉移贓款，使「幣流分析」成為偵辦虛擬資產案件的關鍵技術，協會金融暨數位貨幣防詐委員會已推動《加密貨幣金流分析實務工作坊》，以「訓練專業、傳承科技、打造種子教官」為核心理念，並獲得各界肯定。

張榮興則提到，刑事局雖已有相關課程，但協會與思偉達等專業公司合作所帶來的資源，可補強公部門能量，加速培育鏈上追查人才，對打擊數位詐騙具實質助益，期待雙方持續深化合作。

許良源另外也當面向劉世芳反映刑事人員待遇問題。他指出，六都警力已享有「勤務繁重加給」，非六都警力也積極爭取同等待遇，但在打詐工作中居核心角色的刑事局，在「刑事加給」方面至今卻尚未調整，影響人才招募與留任，盼內政部能支持調升。

對此，劉世芳表示，警政署與刑事局向來重視刑事人員的遴選與留才，也持續研議相關措施吸引優秀人才；至於待遇調整涉及跨部會權責，將持續與行政院人事行政總處、主計總處等單位溝通研商。

照片來源：翻攝畫面

