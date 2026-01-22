台灣民間有人成立「台灣革命共產黨」 陸委會點出「1現況」

即時中心／張英傑報導

臉書粉絲專業「火花-台灣革命共產主義」，日前發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」，揚言要成爲「階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量」，對此，陸委會副主委梁文傑今（22）日接受媒體詢問時，他點出「1現況」。







陸委會今日下午4時舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，有個「台灣革命共產黨」成立，該黨的宗旨是要推翻中華民國的統治階級，請問陸委會的看法？是否違反國安相關的法規？

對此，梁文傑表示，有看到該黨宣言，查了一下，發現他們是托派組織（托洛斯基主義），現代年輕人可能不太知道，托派是長期被中國整肅跟抓捕過的，他記得在1952年的時候，一次抓了幾千人；在中共黨史上，一直被視為眼中釘，在他看來，這個組織比較不可能成為中國的在地協力者，會成為在地協力者，沒有例外，都是為了利益。

梁文傑說，他詢問內政部，他們並沒有向內政部申請成立政黨，因為這個組織是要推翻所有統治者跟整個資本主義制度的組織，所以不去內政部申請政黨，也不承認現有的資本主義制度，可以把它視為一個思想性的社團或讀書會，只要沒有從事違法行為的話，當然可以繼續存在。

接著，梁文傑說，大法官釋字644號宣告，台灣的政黨是可以主張共產主義，但是主張共產主義太認真，你在中國的眼裡是容不下的。

