台灣民間第一台時速超過300公里無人機 竟是傳統產業錦明的傑作

無人機業務目前僅佔錦明（3230）的1成不到，卻有可能成為錦明變成轉機股的關鍵，在五金沖壓有近40年經驗的錦明，這兩年投入超過千萬元的研發資金，開發出無人機飛控板，去紅色供應鏈，推出自家研發的Saber 固定翼無人機，這是一款國內少有的噴射引擎無人機，可以做出令人吃驚的轉彎，以及進行時速3百多公里的飛行。

國內無人機廠商靜候軍備局500億元的標案，錦明計畫參加其中的甲式、丁式的投標，丁式的進入障礙高，據了解，除了錦明，僅中光電、雷虎等4家公司將要投標丁式，公司預估，如果能夠得標，營收將成倍數成長，可能來到20到40億元水準。

老牌五金沖壓廠，自主研發無人機系統

在無人機領域，外界對錦明比較陌生，其實它也是漢翔領軍的無人機聯盟一員，董事長蔡翔峰早就常跑波羅的海三國、波蘭等近年對無人機需求龐大的國家。歐洲某國兩周前到宜蘭，拿著反無人機系統測試三家台廠無人機，錦明是唯一無人機沒有被干擾的廠商，獲得對方肯定。

其實錦明早期是第一代映像管螢幕的機構供應商，2000年也跟著奇美、友達跨入LCD螢幕產業，隨著第一代退休，公司交給了兩大股東的第二代，蔡翔峰和總經理簡豪廷，烏克蘭戰爭看出無人機的剛性需求，開始找來跨界電子、電機好手，豪砸千萬元開發核心系統。

「我們花兩年時間解決板子問題，真的落地化，模組化設計則持續在做。」蔡翔峰說，因此錦明是國內無人機廠商中耗資龐大研發費用的公司，也開發出自家產品。

私募之亂不影響營運，無人機是跨出舒適圈的投資

遇到私募亂流的錦明，澄清說明，原規劃之私募案係公司與應募人對於未來中長期雙方於海外馬來西亞市場之業務合作所規劃的選項之一，並非公司營運所必須之資金來源。因此，即便此次私募未能於期限內完成，雙方仍持續保持良好的關係，持續討論未來在海外市場布局的規劃，公司目前營運也一切正常，現有營運資源足以支應各項業務發展，對錦明整體財務結構、營運狀況並無實質影響，各項業務仍依既定計畫穩定推進。

目前，錦明目前的核心重點是打造「AI 智慧載具大腦」，這是一套可模組化部署於 VIPER 與 SABER 平台的 AI 系統架構。初期研發以單機 AI 輔助與任務決策能力為主，逐步整合感測、影像與任務邏輯，並向多機協同與進階 ISR 應用延伸。VIPER 與 SABER 將作為該 AI 大腦與 ISR 架構的主要部署平台，其中 VIPER 聚焦近距高機動戰術任務，SABER 則規劃支援高速長程偵監任務。隨著研發階段逐步推進，公司預期能形成涵蓋多場景、多任務的 ISR 能力，而這一完整生態系將在未來逐步實現。

