台灣氣候表現全球倒數第9 專家籲儘速推動「去煤時間表」

德國看守協會18日公布2026年版氣候變遷表現指標，台灣排名第59名，倒數第9，更挨批持續使用天然氣。圖為台電大潭發電廠。（圖／本報資料照片）

德國看守協會昨公布2026年版氣候變遷表現指標（CCPI）顯示，台灣排名第59名，儘管相較去年進步1名，卻是倒數第9名，更批評台灣持續使用天然氣，缺乏淘汰燃煤及化石燃料減排規畫。學者提醒，將天然氣視為過渡能源，恐限制未來深度減碳的空間，建議盡速提出「去煤時間表」，並利用新淨零科技減少碳排，例如在天然氣電廠搭配碳捕捉與封存設備，約能減少9成碳排。

德國看守協會昨在第30屆聯合國氣候變遷大會舉行期間公布2026年版CCPI，根據評比，台灣排名第59名屬於「非常差」的等級。4項指標當中，溫室氣體排放及能源使用屬於「非常差」，再生能源及氣候政策的等級則是「差」。

廣告 廣告

評比引用專家說法指出，台灣持續擴張天然氣的做法削弱國家的減碳雄心，也缺乏淘汰燃煤的立法及明確的化石燃料減排策略，並點出台灣再生能源推展進度緩慢，其中太陽能及離岸風電開發，因土地利用衝突、生態影響、貪腐等，導致民眾不信任。此外，2023年排放量僅比2005年減少4.6％，甚至可能2025年減碳10％目標都無法達成，且碳費設計也出現重大漏洞。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍指出，台灣再生能源發展緩慢，用電需求卻持續攀升，加上核電廠陸續退場，使得台灣在CCPI顯得比較吃虧，但政府應將其視為淨零政策推動的外部診斷，找出當前施政盲點，進而檢討修正調整。

他表示，按照政府規畫，未來台灣的天然氣發電占比逾50％，但若仰賴天然氣作為過渡能源，恐導致「碳鎖定」問題，限制深度減碳空間，呼籲台灣除了要跟上國際潮流提出「去煤時間表」，也應在天然氣電廠加裝碳捕捉與封存設備減少9成碳排。

劉銘龍也呼籲，政府應制定「2050國家淨零轉型建設特別條例」，透過具法律拘束力的NDC實施機制，於未來10年投入逾2兆元經費推動國家氣候及能源轉型，並推動氫能與先進核能、碳捕捉利用及封存、儲能技術與深度節能等技術開發。

環境部則回應，CCPI評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。事實上我國溫室氣體排放持續下降，且已公布2035年國家自定貢獻，今年碳費制度上路，並依《氣候變遷因應法》推展各項工作。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

這縣市過馬路驚見「刷卡區」！嗶一下延長10秒獲萬人好評

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600