台灣氫能巴士登歐洲舞台！氫谷動能Hyvolution Paris 2026展示整車實力

在歐洲加速推動淨零轉型、積極布局氫能公共運輸體系的趨勢下，來自亞洲的氫能車輛技術正逐步受到國際市場關注。台灣氫能整車系統開發商——氫谷動能股份有限公司（Hydrogen Valley Power Co., Ltd.；HVPC），由執行副總謝耀霆率團，日前參與Hyvolution Paris 2026（2026 巴黎氫能革命展），正式向歐洲市場展示氫能巴士整車解決方案，象徵台灣氫能載具產業正式邁入與歐洲市場實質對話與合作的新階段；首日即與氫谷動能亦於展會期間與法國知名大廠OPmobility達成合作共識，雙方將簽訂採購及共同開發國際市場合約。

台灣氫能巴士業者登上歐洲舞台，氫谷動能攜手研華、東元電機於Hyvolution Paris 2026展示整車實力，與法國大廠OPmobility簽署共同開發國際市場合約。（圖／氫谷動能提供）

OPmobility 由歐洲區董事總經理Xavier Ponchon 率歐洲銷售總監Sébastien Courtois、銷售工程師Mathieu Tournier 出席；氫谷動能則由執行副總謝耀霆代表簽約，董事張瑞彬與監察人陳修成到場觀禮，並邀請駐法國台北代表處經濟組吳嘯吟組長、巴黎台灣貿易中心林君憶主任、國立中央大學氫能中心副主任林若蓁博士、研華法國業務主管Mohamed及東元代表等長官共同見證。雙方並進一步建立緊密合作關係，攜手開發歐盟、台灣、澳洲及東南亞等市場之氫能商用載具應用，強化國際供應鏈穩定性，深化台歐氫能產業合作。

本次於巴黎展出之氫能巴士將進駐OPmobility巴黎“Lechelle”廠區；整車技術，係由氫谷動能攜手工業技術研究院（ITRI）、國家中山科學研究院（NCSIST）、研華及東元電機共同投入研發與測試。整體設計以整車安全、系統可靠度與國際法規合規性為核心，涵蓋氫能系統整合、高壓儲氫配置、能效管理策略、車體結構安全設計，以及法規導向的工程驗證架構，完整呈現台灣於氫能載具「整車層級」的技術成熟度。

其中，三電系統整合（燃料電池、電池系統與電動驅動系統）為整車技術關鍵核心。氫谷動能採用東元電機高效能直驅馬達並長期與工研院、中科院及東元集團於三電整合領域深度合作，持續投入VCU（Vehicle Control Unit）、電池系統與整車能量管理技術發展，並透過多次系統調校與實車驗證，成功克服燃料電池與鋰電池間能量調度、動力協調與耐久性等關鍵挑戰，有效提升整車動力穩定性、安全性與系統壽命；整車配置研華AI監控系統，有效提升車輛之安全性能控制。

氫谷動能整車解決方案吸引多家歐洲氫能設備製造商、高壓儲氫系統業者、公共運輸營運單位及政策研究機構高度關注。（圖／氫谷動能提供）

展會期間，氫谷動能整車解決方案吸引多家歐洲氫能設備製造商、高壓儲氫系統業者、公共運輸營運單位及政策研究機構高度關注。在駐法國台北代表處與巴黎台灣貿易中心的積極協助下，氫谷動能於展會期間與多家法國及歐洲氫能產業鏈成員展開密集且深入的交流，實質討論議題涵蓋氫能公共運輸導入模式、供氫基礎設施整合、車輛安全驗證流程，以及歐盟法規與市場準入機制等關鍵面向。

展會結束後，氫谷動能亦正式邁入氫能巴士國際化進程的關鍵驗證階段。首輛市區型氫能巴士認證車，將由法國Opmobility協住下，交由德國技術監督協會（TÜV）所屬專業認證機構執行完整UN R134 整車氫能系統國際認證，完成歐洲認證後，接續進行ARTC 與VSCC 之耐久性與安全性審驗。氫谷動能執行副總謝耀霆表示，未來將持續以台灣作為核心研發與製造基地，透過示範運行與國際合作，推動氫能公共運輸落地，並深化台灣於全球氫能產業中的關鍵角色。

