台灣氫能里程碑 氫谷動能國產「氫巴」高雄啟航

鍾和風/高雄報導

台灣淨零轉型邁向關鍵里程碑！由本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今（30）日在高雄市議會前廣場盛大啟航。這輛肩負台灣綠色交通夢想的「氫巴」，不僅展現高雄在地產業的頂尖技術實力，更將創下歷史—台灣首次以整車之姿，遠赴歐洲參與國際大展並挑戰最嚴苛的國際認證，正式吹響進軍全球氫能市場的號角。

本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今（30）日在高雄市議會前廣場盛大啟航。(圖/氫谷動能提供)

啟航典禮上，高雄市議會議長、副議長及多位市議員代表親臨致意；中油李順欽前董事長、鳳山城市願景協會賴建豪理事長、經濟部中小及新創企業署南區服務處林進添主任、中油綠能所呂國旭所長、高雄市政府環保局及高雄市公車聯管會陳可培主委等嘉賓，一起向氫谷動能獻上最誠摯的祝福，期許這輛國產氫能巴士能順利完成跨國征途，凱旋歸來。

由本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今日在高雄市議會前廣場盛大啟航。(圖/氫谷動能提供)

氫谷動能董事長鄭英豪表示：「高雄作為台灣重工業與能源轉型的核心，是我們實現氫能交通夢想的起點。今日氫巴從高雄市議會出發，代表我們向全球宣告：台灣不僅備氫能載具自主研發能力，也更具性價比，氫谷動能決心將這項成果推向國際，為全球淨零目標貢獻台灣力量。」

氫谷動能董事長鄭英豪表示：「高雄作為台灣重工業與能源轉型的核心，是我們實現氫能交通夢想的起點。(圖/氫谷動能提供)

為確保氫巴能安全、高效抵達歐洲，氫谷動能特別委託國際物流專家—雷諾斯亞洲（Rhenus Logistics Taiwan），為全程海陸整合運送服務，提供強而有力的後勤保障。高雄分公司業務拓展副理林紋利也特別來到現場送上祝福，並且全程緊盯氫巴由高雄出港的所有細節及作業。

此行第一站，是代表台灣參與 2026 年 1 月27日至29日在法國巴黎舉行的「氫能革命展」（Hyvolution）。此展會是歐洲乃至全球最具影響力的氫能產業盛會之一，氫谷動能將以台灣唯一整車製造商的身份參展，向國際社會展現台灣在氫能技術與製造上已比肩國際。緊接著將轉赴德國，委託國際頂尖認證機構德國萊因（TÜV Rheinland），執行最高標準的整車氫能系統國際認證。此舉旨不僅是台灣氫能巴士的首次國際整車測試，更確保氫巴的設計與安全性能完全符合歐洲與國際市場的嚴格要求，為未來的全球大規模商業化鋪路。在完成國際認證後，將接續進行國內ARTC及 VSCC的耐久與安全審驗。整個測試與認證流程預計將於 2026 年底前全面完成。

氫谷動能規劃，在取得所有國內外認證的基礎上，將於 2027 年第一季，結合地方政府及客運公司，共同參與示範路線運行計畫。屆時，民眾將有機會親身體驗國產氫能巴士平穩、安靜與零排放的綠色魅力。此次從高雄啟航，赴歐取經與認證，是台灣氫能產業走向世界的關鍵一步，為台灣達成 2050 淨零碳排目標，提供了一條可行且具備國際競爭力的綠色交通解決方案。