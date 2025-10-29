台灣氫能里程碑 氫谷動能國產「氫巴」高雄啟航
鍾和風/高雄報導
台灣淨零轉型邁向關鍵里程碑！由本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今（30）日在高雄市議會前廣場盛大啟航。這輛肩負台灣綠色交通夢想的「氫巴」，不僅展現高雄在地產業的頂尖技術實力，更將創下歷史—台灣首次以整車之姿，遠赴歐洲參與國際大展並挑戰最嚴苛的國際認證，正式吹響進軍全球氫能市場的號角。
本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今（30）日在高雄市議會前廣場盛大啟航。(圖/氫谷動能提供)
啟航典禮上，高雄市議會議長、副議長及多位市議員代表親臨致意；中油李順欽前董事長、鳳山城市願景協會賴建豪理事長、經濟部中小及新創企業署南區服務處林進添主任、中油綠能所呂國旭所長、高雄市政府環保局及高雄市公車聯管會陳可培主委等嘉賓，一起向氫谷動能獻上最誠摯的祝福，期許這輛國產氫能巴士能順利完成跨國征途，凱旋歸來。
由本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，於今日在高雄市議會前廣場盛大啟航。(圖/氫谷動能提供)
氫谷動能董事長鄭英豪表示：「高雄作為台灣重工業與能源轉型的核心，是我們實現氫能交通夢想的起點。今日氫巴從高雄市議會出發，代表我們向全球宣告：台灣不僅備氫能載具自主研發能力，也更具性價比，氫谷動能決心將這項成果推向國際，為全球淨零目標貢獻台灣力量。」
氫谷動能董事長鄭英豪表示：「高雄作為台灣重工業與能源轉型的核心，是我們實現氫能交通夢想的起點。(圖/氫谷動能提供)
為確保氫巴能安全、高效抵達歐洲，氫谷動能特別委託國際物流專家—雷諾斯亞洲（Rhenus Logistics Taiwan），為全程海陸整合運送服務，提供強而有力的後勤保障。高雄分公司業務拓展副理林紋利也特別來到現場送上祝福，並且全程緊盯氫巴由高雄出港的所有細節及作業。
此行第一站，是代表台灣參與 2026 年 1 月27日至29日在法國巴黎舉行的「氫能革命展」（Hyvolution）。此展會是歐洲乃至全球最具影響力的氫能產業盛會之一，氫谷動能將以台灣唯一整車製造商的身份參展，向國際社會展現台灣在氫能技術與製造上已比肩國際。緊接著將轉赴德國，委託國際頂尖認證機構德國萊因（TÜV Rheinland），執行最高標準的整車氫能系統國際認證。此舉旨不僅是台灣氫能巴士的首次國際整車測試，更確保氫巴的設計與安全性能完全符合歐洲與國際市場的嚴格要求，為未來的全球大規模商業化鋪路。在完成國際認證後，將接續進行國內ARTC及 VSCC的耐久與安全審驗。整個測試與認證流程預計將於 2026 年底前全面完成。
氫谷動能規劃，在取得所有國內外認證的基礎上，將於 2027 年第一季，結合地方政府及客運公司，共同參與示範路線運行計畫。屆時，民眾將有機會親身體驗國產氫能巴士平穩、安靜與零排放的綠色魅力。此次從高雄啟航，赴歐取經與認證，是台灣氫能產業走向世界的關鍵一步，為台灣達成 2050 淨零碳排目標，提供了一條可行且具備國際競爭力的綠色交通解決方案。
其他人也在看
氫谷動能研發首輛氫能巴士將赴海外參展 (圖)
新創公司「氫谷動能」30日在高雄市議會舉辦首輛國產氫能巴士啟航儀式，此輛氫巴將赴法國巴黎參展，並至德國進行國際認證。中央社 ・ 16 小時前
月薪5萬想買市區房 專家曝殘酷現實：至少要10年
近年全台房價節節攀升，即使薪資水平有所成長，但仍遠遠追不上房價漲幅。依據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數達50,885元，從數字上來看，月薪5萬元似乎已超越多數人，然而若想在都會區憑一己之力購屋，現實情況恐怕依然相當嚴峻。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
聯華林德推氫能運輸 首座加氫站12月將開幕
[NOWnews今日新聞]加氫站營運倒數！主要工業氣體廠商聯華林德，不只引入台灣首部氫燃料電池重型卡車，大宗氣體及清淨能源副總經理沈欣儒透露，位於台南樹谷園區的首座加氫站已完成建置與測試，等待主管機關...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
首輛國產氫能巴士亮相 30分鐘加滿氫氣可行駛450公里
國產首輛市區氫能巴士亮相，30分鐘加滿氫氣就能續航超過450公里，業者計畫到法國參展並預計在高雄市區示範上路；而中油首座加氫站也將設在高雄楠梓。公視新聞網 ・ 16 小時前
快訊／新北大道連環撞！通緝犯夫妻疑毒駕釀禍3人送醫
新北市新莊區新北大道三段今（30）日下午15時許發生一起連環車禍，現場2輛小客車與1輛小貨車猛烈相撞，車體嚴重變形，一度撞成一團。警消獲報趕抵，發現對向一輛銀色轎車內的周姓男子與徐姓女子（均34歲、為夫妻）受困車內，另名小貨車駕駛謝姓男子也受傷，消防人員立即破壞車體救出3人，皆意識清楚送往部立台北醫院治療，所幸並無生命危險。鏡報 ・ 13 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 11 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 21 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 15 小時前