台灣水果不簡單！外媒讚「果乾」風味絕佳 最佳伴手禮

台灣再度以美食實力揚名國際！台灣有「水果王國」美譽，水果的好滋味征服了無數外國饕客的味蕾，有外媒評選網站，日前公布送給經常出差旅人的52件最佳伴手禮，其中台灣水果乾列入其中，報導指出，飛機餐上如果附帶小點心，台灣水果乾就是最佳選擇，高雄三鳳中街的果乾業者表示，台灣果乾因為保有水果天然香氣，受到外國客青睞，尤其芒果乾跟芭樂乾，是日本客的最愛。

現切的芒果鋪滿烤盤，送進烘烤箱裡，不久，一塊塊的芒果乾出爐，香甜的台灣芒果，不少外國客非常喜愛，連帶這芒果乾也很搶手，像是芒果主要產地之一，屏東枋山，就有伴手禮店，裡頭賣得最好的商品就是芒果乾，一走進店裡就看到滿滿一車，業者說，只要有旅行團，常常一進來就全掃光，果乾賣得好還有這裡。

高雄三鳳中街果乾店業者伍進昌說：「這個紅心芭樂是台灣非常有特色的產品。」在地的紅心芭樂乾，還有這個，草莓果凍乾，也賣得不錯，還有檸檬乾跟情人果，各有鍾愛的族群，記者VS.民眾說：「芭樂乾，對(還有嗎)還有芒果，芭樂乾。」除了很多台灣人愛吃，也有不少外國客。

高雄三鳳中街果乾店業者伍進昌說：「最熱銷的應該算芒果乾啦，尤其是日本人很喜歡買台灣的芒果乾，還有這個草莓，還有我們的紅心芭樂乾。」每種果乾口味不同，都非常好吃，高雄就有家果乾專賣店，一個禮盒收入八種口味，有蘋果乾，哈密瓜乾，還有鳳梨芒果芭樂，蓮霧香蕉草莓，讓客人不用陷入選擇障礙，一次擁有。

高雄果乾伴手禮業者蕭旦倫說：「我們用這樣的口味來做冷凍乾燥的部分，我們把它呈現出來。」近期有專門評選產品的網路外媒，公布送給經常出差旅人，52件最佳伴手禮，台灣水果乾就名列其中，而台灣的水果乾，有台南芒果乾，高雄大樹鳳梨乾，燕巢的芭樂乾，旗山香蕉乾，屏東九如的檸檬乾等等，有水果王國封號的台灣，保有水果天然香氣的果乾，一樣也名揚國際。

