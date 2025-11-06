台灣水果不簡單！「1零食」外媒讚旅遊神物

▲台灣水果享譽國際，素有水果王國之名，除了直接享用之外，各類水果的加工製品同樣名聞遐邇，風味絕佳。（圖／翻攝自雲海嚴選官網）

[NOWnews今日新聞] 台灣水果享譽國際，素有水果王國之名，除了直接享用之外，各類水果的加工製品同樣名聞遐邇，風味絕佳。《紐約時報》旗下產品評選網站「Wirecutter」，主打實際體驗專業親測，近日推薦旅遊人士的最佳禮物，其中一款台灣水果乾也被選中，獲讚是精緻又美味的飛機零食。

「Wirecutter」作者莎曼珊（Samantha Schoech）撰文推薦了52樣適合送給熱愛旅行或經常出差人士的禮物，這些禮物應有盡有，涵蓋了整趟旅遊全程，無論是酒店住宿、行李收納、旅行指南、特殊紀念品、海關通關等等都有學問，其中在飛機上該吃什麼零食也有說法，莎曼珊就特別推薦了來自台灣的水果乾。

將台灣選物帶入美國、以台灣食材為核心的「雲海嚴選」推出的「雲海嚴選台灣水果乾禮盒」讓莎曼珊讚不絕口，由5款水果乾組成，包括愛文芒果、青芒果、珍珠芭樂、蓮霧及金鑽鳳梨，都是來自台灣的經典水果。

▲雲海嚴選的水果乾讓人讚不絕口。（圖／翻攝自雲海嚴選官網）

莎曼珊提到台灣有「水果王國」之稱，擁有得天獨厚的氣候和種植方式，水果被採收後再透過低溫小批量烘乾工藝，以保留其豐富的香氣和風味。雲海嚴選是台裔二代在美國紐約創立的「臺味柑仔店」，前總統蔡英文過境紐約時還曾特地造訪，成功以台灣故事與優質產品在美國打出一片天。

